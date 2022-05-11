"Яка ганьба!": у Мережі бойкотують Євробачення через Албанію

Ось ми вже і знаємо перших фіналістів масштабного пісенного конкурсу. Хтось радий результатам півфінального голосування, хтось – не дуже. Детальніше про реакцію Мережі – читайте у матеріалі

У соцмережах обурені тим, що представниця Албанії не пройшла у фінал

10 травня в італійському місті Турин відбувся довгоочікуваний конкурс "Євробачення-2022". Під номером шість на сцені змагання виступив український гурт Kalush Orchestra. За підсумками голосування, 10 учасників пройшли до фіналу.

Сайт "Сьогодні" зібрав реакцію соцмереж на фіналістів. Зазначимо, що багатьох здивували підсумки голосування:

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Молдавани запалили. Люблю Здубов ще з 90-х.

Скріншот YouTube

Євробачення – найнесподіваніший конкурс. Я не очікував, що Албанія взагалі не пройде кваліфікацію. Я також не очікував, що Ісландія пройде.

Скріншот YouTube

Я так боялась за Литву, Моніка – справжня королева цього року. Також дуже раді за Україну та Норвегію – вони були неймовірні! І Нідерланди, звичайно. Латвія, нам буде не вистачати вашої енергії.

Скріншот YouTube

Сумно за Албанію та Австрію. Вони також виклались на повну, і дійсно заслужили фінал.

Скріншот YouTube

Я буквально не очікував, що Литва та Ісландія пройдуть кваліфікацію, але я радий, що вони вийшли! Але так сумно за Албанію.

Скріншот YouTube

Шкода, що Австрія не потрапила у фінал. У них був дійсно хороший виступ.

Скріншот YouTube

Найбільше глядачі шоковані тим, що не пройшла преставниця Албанії – Ронела. У Instagram навіть вже створили хештег #justiceforAlbania (справедливість для Албанії).

Справедливість для Албанії.

Албанія – переможець.

Якого біса! Де Албанія?

Албанію пограбували журі!

Найбільше пограбування в історії Албанії.

Ваша ненависть до Албанії була показана з самого початку! Справедливість для Ронели

Ви згрішили з Албанією. Ганьба тобі.

Скріншот Instagram

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" зібрав ТОП-5 виступів першого півфіналу Євробачення-2022 – детальніше у нашому матеріалі.