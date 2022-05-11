Зірки
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💪 Ленд-ліз для України 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚠ Бензинова криза

Eurovision 2022

Кекелія вагітна

Курйоз з Летицією

РіРі сказала так?

Джавелін Тіни

MamaRika - вдома
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

"Яка ганьба!": у Мережі бойкотують Євробачення через Албанію

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 травня, 08:56
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ось ми вже і знаємо перших фіналістів масштабного пісенного конкурсу. Хтось радий результатам півфінального голосування, хтось – не дуже. Детальніше про реакцію Мережі – читайте у матеріалі
У соцмережах обурені тим, що представниця Албанії не пройшла у фінал
У соцмережах обурені тим, що представниця Албанії не пройшла у фінал

10 травня в італійському місті Турин відбувся довгоочікуваний конкурс "Євробачення-2022". Під номером шість на сцені змагання виступив український гурт Kalush Orchestra. За підсумками голосування, 10 учасників пройшли до фіналу.

Сайт "Сьогодні" зібрав реакцію соцмереж на фіналістів. Зазначимо, що багатьох здивували підсумки голосування:

Реклама
  • Молдавани запалили. Люблю Здубов ще з 90-х.
Скріншот YouTube
  • Євробачення – найнесподіваніший конкурс. Я не очікував, що Албанія взагалі не пройде кваліфікацію. Я також не очікував, що Ісландія пройде.
Скріншот YouTube
  • Я так боялась за Литву, Моніка – справжня королева цього року. Також дуже раді за Україну та Норвегію – вони були неймовірні! І Нідерланди, звичайно. Латвія, нам буде не вистачати вашої енергії.
Скріншот YouTube
  • Сумно за Албанію та Австрію. Вони також виклались на повну, і дійсно заслужили фінал.
Скріншот YouTube
  • Я буквально не очікував, що Литва та Ісландія пройдуть кваліфікацію, але я радий, що вони вийшли! Але так сумно за Албанію.
Скріншот YouTube
  • Шкода, що Австрія не потрапила у фінал. У них був дійсно хороший виступ.
Скріншот YouTube

Найбільше глядачі шоковані тим, що не пройшла преставниця Албанії – Ронела. У Instagram навіть вже створили хештег #justiceforAlbania (справедливість для Албанії).

  • Справедливість для Албанії.
  • Албанія – переможець.
  • Якого біса! Де Албанія?
  • Албанію пограбували журі!
  • Найбільше пограбування в історії Албанії.
  • Ваша ненависть до Албанії була показана з самого початку! Справедливість для Ронели
  • Ви згрішили з Албанією. Ганьба тобі.
Скріншот Instagram

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" зібрав ТОП-5 виступів першого півфіналу Євробачення-2022 – детальніше у нашому матеріалі.

Реклама

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Insta News
Кузьмі б сподобалося
Дочка Кузьми Скрябіна

«Ми вирішили передати на аукціон футболку батька. Кошти підуть на підтримку ЗСУ»

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти