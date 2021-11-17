Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Розслідування Bellingcat 💸 Тисяча Зеленського 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами Відбір на ЧС-2022 Відбір на ЧС-2022

Катування Менсона

Спойлер від Злати

Вільям лютує

Молода Єлизавета

Шоу "Маска". Сезон 2

Старі речі Кейт
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Меган Маркл про небагате життя до зустрічі з Гаррі: У машину залазила через багажник

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
17 листопада, 22:13
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дружина принца Гаррі вперше за довгий час з'явилася на ток-шоу, щоб поговорити про себе, а не про королівську родину. Меган розповіла, як жила до заручин із внуком Єлизавети II
Меган Маркл прийшла на ток-шоу до Еллен Дедженерс.
Меган Маркл прийшла на ток-шоу до Еллен Дедженерс. / Фото: Колаж: Сьогодні

Герцогиня Сассекська, яка нещодавно шокувала публіку глибоким декольте, поспілкувалась зі своєю давньою подругою та телеведучою Еллен Дедженерс в ефірі проєкту TheEllenShow. Вже 18 листопада глядачі зможуть послухати цю розмову.

Акторка прийшла в студію без свого чоловіка. Сама Еллен анонсувала інтерв'ю у Instagram.

Реклама

Багато що змінилося з того часу, як востаннє Меган, герцогиня Сассекська, була на території Warner Brothers. Не пропусти завтра наше інтерв'ю, – підписала допис ведуча.

Меган Маркл розповіла про своє життя до шлюбу з принцем Гаррі.
Меган Маркл розповіла про своє життя до шлюбу з принцем Гаррі. / Фото: Скріншот з YouTube

Відзначимо, що це буде друге велике інтерв'ю Меган на телебаченні з того часу, як вона відійшла від королівських обов'язків у Великій Британії. Вперше колишня акторка розмовляла з Опрою Вінфрі у березні 2021 року і своїми заявами спровокувала великий скандал.

Про що говоритиме Еллен з Меган

В короткому ролику можна побачити, що зірка прийшла у студію у білій блузі з широкими рукавами та в класичних чорних штанях і човниках. Візажист герцогині розповів, що ведучій вдалося розговорити Меган, тому глядачі зможуть побачити її в неочікуваному світлі.

Реклама

На кадрах видно, що дружина принца Гаррі зовсім не нервується, а залюбки розповідає дотепні історії зі свого життя. Фанати зможуть почути розповідь Меган про те, як вона залазила в своє старенька авто Ford Explorer Sport, яке "жило своїм життям". За словами Маркл, двері з боку водія не відчинялися, і їй доводилося забиратися всередину через багажник.

Я паркувалася в задній частині стоянки і відкривала багажник, потім залізла всередину, замикала його за собою і переповзала через всі сидіння, щоб сісти за кермо, – пригадала знаменитість.

Також герцогиня згадала про свою акторську кар'єру. Що ще розповість Меган – залишається загадкою, яку вже зовсім скоро ми можемо розгадати.

Реклама

Фанати по-різному відреагували на зіркову гостю в шоу Еллен:

  • Ні, будь ласка, не цікаво.
  • Не можу дочекатися, щоб подивитися це.
  • Було приємно бачити її усмішку.
  • Вона не герцогиня, і їй потрібно припинити використовувати цей титул!
  • Не любіть і не довіряйте цій жінці взагалі!
  • Так сумно бачити, як Еллен тягнеться до дна бочки за гостем. Це зовсім нецікаво.
Фото: скріншот instagram/theellenshow

Відзначимо, що розмови зірок з Еллен у кадрі завжди виклядають природніми та приємними. Здається, ми знаємо в чому секрет такого успіху.

Коротко про дружбу ведучої та герцогині

Меган та Еллен познайомилися багато років тому в притулку для тварин, де акторка планувала взяти собаку. В момент, коли дівчина почала сумніватися, до неї підійшла незнайомка і почала наполегливо переконувати забрати пса.

Меган Макрл зі своїми домашніми улюбленцями.
Меган Макрл зі своїми домашніми улюбленцями. / Фото: Instagram

Завдяки випадковій зустрічі з Еллен у герцогині зараз є метис лабрадора – Богарт.

Після цього телеведуча відвідувала Сассекських у Великій Британії і навіть наглядала за 4-місячним Арчі.

Також читайте:

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Сольник зірки
Олег Вінник
25 листопада / 19:00
Головні концерти листопада
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Опитування
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue напередодні грудневої прем'єри
Розкішні фотки у стилі Керрі
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти