Меган Маркл про небагате життя до зустрічі з Гаррі: У машину залазила через багажник

Дружина принца Гаррі вперше за довгий час з'явилася на ток-шоу, щоб поговорити про себе, а не про королівську родину. Меган розповіла, як жила до заручин із внуком Єлизавети II

Меган Маркл прийшла на ток-шоу до Еллен Дедженерс. / Фото: Колаж: Сьогодні

Герцогиня Сассекська, яка нещодавно шокувала публіку глибоким декольте, поспілкувалась зі своєю давньою подругою та телеведучою Еллен Дедженерс в ефірі проєкту TheEllenShow. Вже 18 листопада глядачі зможуть послухати цю розмову.

Акторка прийшла в студію без свого чоловіка. Сама Еллен анонсувала інтерв'ю у Instagram.

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Багато що змінилося з того часу, як востаннє Меган, герцогиня Сассекська, була на території Warner Brothers. Не пропусти завтра наше інтерв'ю, – підписала допис ведуча.

Меган Маркл розповіла про своє життя до шлюбу з принцем Гаррі. / Фото: Скріншот з YouTube

Відзначимо, що це буде друге велике інтерв'ю Меган на телебаченні з того часу, як вона відійшла від королівських обов'язків у Великій Британії. Вперше колишня акторка розмовляла з Опрою Вінфрі у березні 2021 року і своїми заявами спровокувала великий скандал.

Про що говоритиме Еллен з Меган

В короткому ролику можна побачити, що зірка прийшла у студію у білій блузі з широкими рукавами та в класичних чорних штанях і човниках. Візажист герцогині розповів, що ведучій вдалося розговорити Меган, тому глядачі зможуть побачити її в неочікуваному світлі.

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На кадрах видно, що дружина принца Гаррі зовсім не нервується, а залюбки розповідає дотепні історії зі свого життя. Фанати зможуть почути розповідь Меган про те, як вона залазила в своє старенька авто Ford Explorer Sport, яке "жило своїм життям". За словами Маркл, двері з боку водія не відчинялися, і їй доводилося забиратися всередину через багажник.

Я паркувалася в задній частині стоянки і відкривала багажник, потім залізла всередину, замикала його за собою і переповзала через всі сидіння, щоб сісти за кермо, – пригадала знаменитість.

Також герцогиня згадала про свою акторську кар'єру. Що ще розповість Меган – залишається загадкою, яку вже зовсім скоро ми можемо розгадати.

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Фанати по-різному відреагували на зіркову гостю в шоу Еллен:

Ні, будь ласка, не цікаво.

Не можу дочекатися, щоб подивитися це.

Було приємно бачити її усмішку.

Вона не герцогиня, і їй потрібно припинити використовувати цей титул!

Не любіть і не довіряйте цій жінці взагалі!

Так сумно бачити, як Еллен тягнеться до дна бочки за гостем. Це зовсім нецікаво.

Фото: скріншот instagram/theellenshow

Відзначимо, що розмови зірок з Еллен у кадрі завжди виклядають природніми та приємними. Здається, ми знаємо в чому секрет такого успіху.

Коротко про дружбу ведучої та герцогині

Меган та Еллен познайомилися багато років тому в притулку для тварин, де акторка планувала взяти собаку. В момент, коли дівчина почала сумніватися, до неї підійшла незнайомка і почала наполегливо переконувати забрати пса.

Меган Макрл зі своїми домашніми улюбленцями. / Фото: Instagram

Завдяки випадковій зустрічі з Еллен у герцогині зараз є метис лабрадора – Богарт.

Після цього телеведуча відвідувала Сассекських у Великій Британії і навіть наглядала за 4-місячним Арчі.

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