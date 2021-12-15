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Андрій Данилко випив коньяк перед камерами на шоу Маска: Мене цим не вб'єш

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
15 грудня, 18:50
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У восьмому випуску гіпершоу "Маска", яке виходить щосуботи о 21:00 на каналі "Україна", загадковий Скандал вразила новими підказками про себе. Що приховує зірка під маскою?
Андрій Данилко спробував коньяк у новому випуску гіпершоу "Маска"
Андрій Данилко спробував коньяк у новому випуску гіпершоу "Маска" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Після загадкового зникнення зі сцени у сьомому ефірі шоу "Маска" епатажна героїня Скандал повернулася до глядачів із порцією нових підказок про себе. Учасниця презентувала зірковим детективам нову чорну скриню, в якій залишила чашку з незрозумілим алкогольним напоєм. Тому експертам довелося з'ясовувати суть зашифрованого повідомлення.

Дайте мені спробувати, я добре знаюся на міцних напоях, – зазначив Андрій Данилко в ефірі каналу "Україна". – Мені схоже на підроблений коньяк, який продавали у 90-х роках. Так, це коньяк, але я не дуже добре розкуштував, дайте ще.

Олю Полякову зацікавив не вміст, а сама чашка, де виднівся портрет знаменитої мексиканської художниці Фріди Кало. Проте, як розповіла Настя Каменських – коньяк, який cкуштував Данилко, жодним чином не пов'язаний ні з місцевістю, ні з традиціями мексиканців.

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Скандал дала нову підказку зірковим детективам
Скандал дала нову підказку зірковим детективам / Фото: Скріншот з YouTube

Тоді детективи припустили, що Скандал захотіла просто отруїти їх, і всі разом звернули увагу на Андрія Данилка, який миттєво відповів колегам:

Мене цим не вб'єш. Що ви від мене хочете? Треба зрозуміти хто це, – зазначив артист.

Але Оля Полякова все ж таки вирішила забрати в експерта чашку і трохи спробувати:

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Ой боже, там щось таке п'яне, у мене навіть очі скосило, – сказала співачка.

Що так хитро зашифрувала Скандал і хто насправді ховається під яскравим образом – стане відомо зовсім скоро.

Дивіться півфінал улюбленого шоу мільйонів "Маска" у суботу, 18 грудня, о 21.00 на каналі "Україна".

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Марина Григоренко
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