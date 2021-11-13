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Юрій Нікітін розповів, як Андрій Данилко пережив смерть мами

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
13 листопада, 21:05
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Мами Андрія Данилка не стало наприкінці 2020 року. Втім, про важку втрату артиста стало відомо лише нещодавно в ефірі телешоу
Юрій Нікітін назвав причину смерті матері Андрія Данилка.
Юрій Нікітін назвав причину смерті матері Андрія Данилка. / Фото: Скриншот из видео, instagram.com/yuriynikitin

Відомий український артист, відомий за сценічним образом Вєрки Сердючки, ретельно приховує особисте життя й тому не повідомляв про трагедію. Його продюсер Юрій Нікітін розповів, як співак пережив тяжкий період.

Він, звичайно ж, переживав, але сьогодні він уже перебуває в хорошому стані. І, як мені здається, у чудовому самопочутті, – розповів Нікітін в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Також продюсер повідомив, що причиною втрати були проблеми жінки з серцем.

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Наскільки я пам'ятаю, там щось пов'язане із серцем, – додав він.

Що відомо про маму Данилка

Мама артиста – Світлана Волкова – була двічі в шлюбі. Андрій – її третя дитина.

Андрій Данилко з мамою. Фото: Скріншот з YouTube

Жінка все життя прожила в селі під Полтавою. Із зірковим сином була в добрих стосунках, сам Данилко розповідав, що часто телефонував матері.

Світлани не стало у віці 82 років. За словами співака EL.Кравчук – друга Данилка, Андрій був у хороших стосунках з мамою. Він був на похороні та "зробив все, як люблячий син".

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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