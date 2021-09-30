Кейт Міддлтон і принц Вільям зіграли в регбі. Таким герцогів Кембриджських рідко побачиш (відео)

Кейт Міддлтон і принц Вільям продемонстрували свої спортивні навички / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Ще кілька днів тому Кейт Міддлтон і принц Вільям сяяли на червоній доріжці прем'єрного показу фільму про Джеймса Бонда , а тепер вирушили до Північної Ірландії. В рамках поїздки герцоги Кембриджські зустрілися зі студентами Ольстерського університету і навіть встигли продемонструвати свої спортивні навички . Пара зіграла в регбі.

Кейт Міддлтон для цього виходу вибрала спортивний костюм чорного кольору, а волосся зібрала в високий хвіст.

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На сторінці герцогів Кембриджських в InstaStorie s з'явилося опитування. Підписникам запропонували вибрати, у кого ж техніка краще?

Скріншот: Instagram

Пропонуємо переглянути відео, щоб відповісти на це питання.

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Нагадаємо, нещодавно Кейт Міддлтон показала свою спортивну фігуру. Дружина принца Вільяма зустрілася з британськими чемпіонами з тенісу і зіграла з ними на корті.

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