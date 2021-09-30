Кейт Миддлтон и принц Уильям сыграли в регби. Таким герцогов Кембриджских редко увидишь (видео)

Кейт Миддлтон и принц Уильям продемонстрировали свои спортивные навыки / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge
Еще несколько дней назад Кейт Миддлтон и принц Уильям блистали на красной дорожке премьерного показа фильма о Джеймсе Бонде, а теперь отправились Северную Ирландию. В рамках поездки герцоги Кембриджские встретились со студентами Ольстерского университета и даже успели продемонстрировать свои спортивные навыки. Пара сыграла в регби.
Кейт Миддлтон для этого выхода выбрала спортивный костюм черного цвета, а волосы собрала в высокий хвост.
На страничке герцогов Кембриджских в InstaStories появился опрос. Подписчикам предложили выбрать, у кого же техника лучше?
Предлагаем посмотреть видео, чтобы ответить на этот вопрос.
Напомним, недавно Кейт Миддлтон показала свою спортивную фигуру. Супруга принца Уильяма встретилась с британскими чемпионами по теннису и сыграла с ними на корте.
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