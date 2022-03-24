Улюблениця Путіна божеволіє в соцмережах, втративши роботу через підтримку його кривавого режиму

Завдяки Путіну, Анні Нетребко тепер немає чим зайнятися / Фото: открытые источники, Instagram
У кривавого диктатора Путіна багато улюбленців серед зірок шоу-бізнесу, яких тримають на короткому поводку. Це путіністи Газманов, Расторгуєв та багато інших. Багато хто з них на своїй шкурі починає відчувати розплату за мовчання, а отже, підтримку війни Путіна проти України. Одна з них – оперна співачка Анна Нетребко.
Нагадаємо, нещодавно Анну Нетребко відсторонили від постановок у Метрополітен-опера та замінили її українською солісткою Людмилою Монастирською. Поки що українка займе місце росіянки лише у постановці "Турандот" цієї весни.
Також через те, що Нетребко відмовилася виступити проти політики Володимира Путіна, з нею відмовилися співпрацювати міланський театр La Scala, Баварська державна опера, її виключили зі списку артистів німецького лейблу. Зірка опери втратила роботу і тепер б'є байдики, пробуючи на собі фільтри інстаграму.
Вона, до речі, пишається своїм статусом улюблениці Путіна. Нетребко отримувала з його рук нагороди і неодноразово приймала публічні привітання з днем народження.
Щодо позиції Нетребко стосовно російського вторгнення в Україну, вона говорила, що бажає всім миру і переживає за своїх друзів в Україні. Але не засудила Путіна і не назвала його відповідальним за геноцид українців. Також вона вважає, що це неправильно, коли відомих людей змушують висловлюватись проти Росії.
Ми не маємо сумнівів, що незабаром той час, коли артистці, яка до того ж шанувальниця так званих "ЛДНР", просто не буде що їсти і вона прозріє.
До речі, Росія останні кілька тижнів уже відчуває вплив санкцій за напад на Україну:
- Вікторія Боня почала торгувати прокладками;
- Олександр Васильєв казав, яке сумне майбутнє чекає на російську моду;
- Денис Майданов пропонував убогу альтернативу "Євробаченню".
Але далі буде! Кожен, хто підтримує війну проти України або схвалює її своїм мовчанням, відповість за все і відчує на собі всі наслідки війни – справедливість переможе!
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