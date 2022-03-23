Росія йде на дно: Вікторія Боня вже торгує... прокладками!

Екс-зірка "Дома-2" висміяла дефіцити, що наростають у РФ, але незабаром їй точно доведеться змінити діяльність, адже і в неї почнуться проблеми з грошима

Вікторія Боня ще не усвідомила весь масштаб того, що чекає РФ / Фото: открытые источники

Росія напала на Україну і цим підписала собі вирок. Росіянином тепер бути соромно! У світі цієї нації безвільних і мовчазних рабів більше ніхто не поважає. Під ударом санкцій у країні-агресорі тепер все руйнується. І з кожним днем дедалі більше підтверджень. Усі спостерігали ці безглузді бої за цукор, але скоро у цій країні нічого не буде, прокладок у тому числі.

Дефіцит у РФ скоро буде гірше, ніж за Союзу. Зараз із полиць змітається все, ціни на товари зросли у рази. Вже кажуть, що не знайти прокладки чи тампони. З цього приводу вже встигла пожартувати Вікторія Боня, екс-зірка "Дома-2", тюнінгована "красуня" з інстаграм, що вірить у світові теорії змови.

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Вікторія Боня

Поки що вона має гроші на життя в Монако (не без допомоги батька її дитини), але незабаром її непрацюючі марафони також не купуватимуть, тому що у населення грошей не буде взагалі. А поки що вона у своєму Телеграм-каналі жартує з того, що в РФ розмітають прокладки.

скріншот із Телеграм Боні

Торгую прокладками. Знаю, що зараз із цим дефіцит буде. Кому до Москви відправити?

Так, Віка, незабаром доведеться торгувати не лише цим, щоби вижити. Але далі буде. Рашистам невдовзі доведеться повернутися до бабусиних засобів. Розплата за мовчання та підтримку путінського терору в Україні буде страшною.

Також нагадаємо, раніше повідомлялося про відсутності майбутнього у російської моди та безглуздій заміні "Євробачення" .