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Секонд-хенд, ринки та примірки на картонці: Васильєв – про майбутнє моди в Росії

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19 березня, 12:24
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Ось такими будуть наслідки вторгнення Росії в Україну для кожного росіянина
Історик моди бравує, але абсолютно даремно
Історик моди бравує, але абсолютно даремно / Фото: открытые источники

Поки що в Мережі обговорювали безглузду заміну "Євробачення" в Росії, з'явилися новини, які вкотре доводять, який сильний удар зазнає економіка країни-агресора за вторгнення в Україну.

Регулярно в новинах з'являється інформація про те, що росіяни, яким заблокували все, що можна, від яких пішли всі найкращі та адекватні бренди світу, вже б'ються за цукор. Але це лише початок для всіх, хто підтримує кривавий режим Путіна.

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Вже є перші дзвіночки кризи в РФ
Вже є перші дзвіночки кризи в РФ / Фото: Інстаграм Олександра Васильєва

Так, раніше історик моди Олександр Васильєв розповідав про паузі у зйомках "Модного вироку" через те, що героїнь вже нема в що одягати. Тепер він розповів на каналі Formulamodis, що російські дизайнери нікому не будуть потрібні у світі, а в РФ їх зможуть собі дозволити купити одиниці. Так, і знову будуть актуальні секонди та ринки, як у 90-х. Хто сумує за прикладами на картонці?

За кордоном не будуть потрібні ні півсекунди. А всередині країни вони будуть дуже потрібні. Вони якраз і покажуть модникам та модницям, що стильно, модно та елегантно. Але проблема в тому, що не всі зможуть дозволити одяг від російських дизайнерів. Тому багатьом доведеться переглянути свій гардероб. Може щось перешити, перекроїти. Ну, або ринки, секонд-хенд та ярмарки рятуватимуть становище.

РФ повернеться до періоду, коли, щоб не ходити голим, доведеться самостійно шити одяг.

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Ремонт одягу, пошиття одягу – це все буде дуже популярно. І я раджу всім, хто зараз без роботи, не сидіти і не говорити, що, мовляв, на гречку не залишилося і годувати дітей, а почніть робити брошки, в'язати рукавички. Виходьте на блошиний ринок, розвиваєтесь. Припиніть нічого робити.

Назва

І це лише початок, реальна криза в Росії, яка зараз бомбардує українські міста, попереду!

А ми продовжуємо вірити у ЗСУ та швидку перемогу!

Нагадуємо, вся оперативна інформація є у нашому telegram-каналі Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

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