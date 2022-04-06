Макаревич висловився про від'їзд Хаматової, Пугачової та Галкіна з Росії

Андрій Макаревич підтримав зірок, які виїхали з Росії / Фото: Instagram

Поки рашист Микола Басков виливає бруд на артистів, які виїхали з Росії та чекає на нові методички з Кремля, Андрій Макаревич таких критиків назвав "мудаками".

Бачу підгавкування з приводу тих, хто виїхав – Алли, Максима, Чулпан, Земфіри... Це Росія поїхала від вас, мудаків. Тому що Росія – вони, а не ви, – написав лідер гурту "Машина времени" у себе в Telegram-каналі.

Андрій Макаревич пояснив, чому українці ненавидят росіян / Фото: Власть vs Влащенко

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Нагадаємо, Алла Пугачова та Максим Галкін зараз перебувають в Ізраїлі. З чуток, пара вже зайнялася оформленням громадянства Ізраїлю та шукають школу для Гаррі та Лізи. Гуморист одним із перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні. Після цього концерти гумориста стали забороняти в Росії, а також хочуть позбавити державних звань і нагород.

Чулпан Хаматова, яка раніше була прихильницею Путіна і підтримувала анексію Криму, висловилася проти війни в Україні і поїхала до Риги.

Варто зазначити, що лідер гурту "Машина времени" не раз намагався пояснити росіянам, які сліпо вірять пропагандистам, що в Україні триває війна. Через це Андрій Макаревич потрапив до списку ворогів Росії. Сам Макаревич перебуває в Ізраїлі.

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