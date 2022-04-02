Гламурний рашист Микола Басков захищатиме батьківщину від колег

Путінський співак Микола Басков продовжує лити бруд на своїх колег. Цього разу наважився сказати, що зірки, які втекли від російської влади, ще пошкодують

Співак Микола Басков не заспокоїться. Спочатку рашист погрожував трибуналом генпрокурору України Ірині Венедиктовій, а тепер накинувся на своїх російських колег

Басков, який сам не наважився покинути Росію, вирішив висловитись на адресу тих, у кого совісті та сміливості вистачило. Рашист упевнений, що так рятує рідну естраду і приплів і до своєї мови народ, який нібито радий від'їзду улюблених артистів.

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Нам нема чого соромитися… Жодного враження на росіян не справили сльози "зірок", що поїхали — люди сприйняли це як самоочищення суспільства від тих, хто насправді ніколи не був на боці народу, – сказав Басков у своєму Telegram .

Мабуть, співак підглянув спіч Анни Семенович, і тепер теж вважає, що на російській естраді буде комусь замінити Пугачову, Барських, Земфіру та інших талановитих артистів.

Це лише початок розпрямлення наших крил, нашого польоту у розвитку країни, її перетворенні у багатьох сенсах та сферах, – висловився Микола.

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Нагадаємо, раніше Микола Басков також люто захищав Анну Нетребко, Яку на його думку змусили відмовитися від Росії Тепер Ганна "розпрямила крила" і вирушила в політ по безробіттю, адже російська сцена теж не чекає.

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