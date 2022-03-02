Макаревич спантеличив росіян, які "поклоняються" Путіну: Ракети почнуть падати на Москву. Питання часу

Лідер російського гурту "Машина времени" порадив громадянам РФ не радіти обстрілам України і нагадав їм про правила бумерангу

Андрій Макаревич попередив росіян, що у природі все повертається. / Фото: Instagram

Відомий музикант Андрій Макаревич продовжує протистояти Кремлю і вимагати дати Україні спокій. Ще у перші дні вторгнення РФ в нашу країну артист закликав зупинити "це божевілля".

Нині ж Макаревич опублікував новий меседж у Facebook. Він звернувся до тих, хто підтримує Путіна та його війну проти України.

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Музикант порадив росіянам не радіти обстрілам і бомбардуванням України та мирних жителів, бо це рано чи пізно може статися з ними.

Співак не виключив ракетних ударів, наприклад, по Москві чи Санкт-Петербурзі у майбутньому, як зараз у Києві та Харкові. Це лише питання часу.

Ті, хто сьогодні кричить: "Ура!", просто не уявляють своїх відчуттів, коли ракети почнуть падати на їхні міста – Москву, Пітер...Так, з України не долетить. Тому їх бомбити не страшно, еге ж? Але історія (як і природа) влаштована так, що все повертається. Рано чи пізно. Питання часу, як каже президент, – написав Макаревич.

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Нагадаємо, окрім свідомих та опозиційних людей у РФ, є ще й ті, хто сіють дезінформацію. Зокрема, Дмитро Пєвцов назвав українців "нацистами" та підтримав Путіна.

Любі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо і допомагаємо один одному. Наша армія дає гідну відсіч ворогу – віримо в ЗСУ!

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