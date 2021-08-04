Бен Аффлек зашифрував для Дженніфер Лопес таємне послання в кольє за 44 тис. Доларів

З тих пір, як Дженніфер Лопес офіційно підтвердила стосунки з Беном Аффлеком, стали з'являтися нові зворушливі подробиці про цю пару

Бен Аффлек сам придумав дизайн подарунка для Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Стосунки Дженніфер Лопес і Бена Аффлека – одна з найбільш обговорюваних тем шоу-бізнесу. Поки пари не ділиться спільними фото і не потрапляє в об'єктив папараці, з'являються нові подробиці про голлівудських акторів. Точніше тепер про подарунок Бена Аффлека на день народження Дженніфер Лопес.

Виявляється, Бен особисто придумав дизайн кольє із кількох ланцюжків , яке подарував своїй коханій на день народження. Про це пише Daily Mail.

Дженніфер Лопес в тому самому кольє / Фото: instagram.com/jlo

Для цього він звернувся до американського ювелірному бренду Foundrae, який допоміг втілити задумане.

Бен хотів подарувати щось особливе на її день народження. Він не просто подарував їй найбільший діамант, який міг знайти, він хотів розповісти історію їхніх стосунків. ", – каже дизайнер Foundrae.

Це прикраса розповідає історію їх з Лопес кохання через символи – підвіски у формі серця, ключа, квітки і дві великі ланцюга.

Таке кольє обійшлося Аффлеку в 44 тисячі доларів.

Що відомо про стосунки Дженніфер Лопес і Бена Аффлека:

Нагадаємо, що Лопес і Аффлек почали зустрічатися в липні 2002 року і побралися в листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розлучилася.

Тоді причиною розставання назвали зайву увагу журналістів і папараці до пари, що дуже не подобалося Бену.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес на прем'єрі серіалу "Шибайголова" 2003 року / Фото: Getty Images

В цьому році Дженніфер Лопес скасувала весілля. вона розійшлася зі своїм коханим, бейсболістом Алексом Родрігесом , з яким вирішила залишитися друзями. Колишні закохані кілька разів переносили церемонію через пандемію. Зрештою, це була їхня офіційна версія.

Цієї весни з'явилися перші чутки про возз'єднання Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло удвох проводили час на відпочинку.

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