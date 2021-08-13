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Сімейна ідилія: дивимося спільні фото Бена Аффлека і Джей Ло з донькою

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
13 серпня, 07:30
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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек більше не приховують свої стосунки. У Мережі з'явилися нові фото пари
Бен Аффлека і Дженніфер Лопес з дочкою сфотографували в Лос-Анджелесі
Бен Аффлека і Дженніфер Лопес з дочкою сфотографували в Лос-Анджелесі / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес проводять багато часу разом перед розлукою. Папарацці сфотографували одну з найбільш обговорюваних голлівудських пар в Лос-Анджелесі. Разом з Джей Ло і Беном Аффлеком була 13-річна дочка співачки – Емма. Вони виходили з ресторану Craig's в Західному Голлівуді.

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Бен Аффлек, Дженніфер Лопес з донькою Еммою в Лос-Анджелесі
Бен Аффлек, Дженніфер Лопес з донькою Еммою в Лос-Анджелесі / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Бен Аффлек, Дженніфер Лопес з донькою Еммою
Бен Аффлек, Дженніфер Лопес з донькою Еммою / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Для нового виходу Дженніфер Лопес вибрала сірий топ на бретельках, білі штани на високій талії. Її дочка була одягнена в картату сорочку і шорти з квітковим принтом.

Дженніфер Лопес з донькою Еммою
Дженніфер Лопес з донькою Еммою / Фото: instagram.com/bennifer_02/

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До слова, стосунки пари розвиваються стрімко. Не так давно подруга Джей Ло розповіла про плани голлівудської зірки стати мамою втретє.

Що відомо про стосунки Дженніфер Лопес і Бена Аффлека:

Нагадаємо, що Лопес і Аффлек почали зустрічатися в липні 2002 року і побралися в листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розлучилася.

Тоді причиною розставання назвали зайву увагу журналістів і папараці до пари, що дуже не подобалося Бену.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес на прем'єрі серіалу "Шибайголова" 2003 року
Бен Аффлек і Дженніфер Лопес на прем'єрі серіалу "Шибайголова" 2003 року / Фото: Getty Images

Цього року Дженніфер Лопес скасувала весілля. Вона розійшлася зі своїм коханим, бейсболістом Алексом Родрігесом , з яким вирішила залишитися друзями. Колишні закохані кілька разів переносили церемонію через пандемію. Принаймні, це була офіційна версія.

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Цієї весни з'явилися перші чутки про возз'єднання Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло удвох проводили час на відпочинку.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
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