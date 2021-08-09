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Дженніфер Лопес збирається стати мамой втретє – ЗМІ

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
9 серпня, 07:42
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Стосунки Дженніфер Лопес і Бена Аффлека розвиваються стрімко. Пара вже планує поповнення в родині
Дженніфер Лопес показала поцілунок з Беном Аффлеком
Дженніфер Лопес показала поцілунок з Беном Аффлеком / Фото: instagram.com/jlo

Дженіфер Лопес після відновлення стосунків з Беном Аффлеком задумалась про материнство. Джей Ло не збирається затягувати з цим питанням – стати мамою втретє співачка хоче вже в наступному році . Про плани голлівудської зірки розповіла її подруга виданню Heat World.

Лопес розуміє, що в її віці можуть виникнути деякі складності із зачаттям і виношуванням, однак від своєї ідеї не відмовляється.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек на яхті в Сен-Тропе
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек на яхті в Сен-Тропе / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Для Джен це може статися досить нескоро. Але вона переконана, що її і Бена доля – виростити прекрасну змішану сім'ю: у Бена троє своїх дітей, а у Джей-Ло двоє ... Бен вважає, що це чудова ідея, – сказала подруга.

Як зазначила подруга, Дженніфер Лопес не розглядає варіант усиновлення, якщо не зможе завагітніти сама. У цьому випадку дитину парі народить сурогатна мати.

Також наголошується, що спочатку Джей Ло хоче узаконити свої стосунки з Беном Аффлеком.

Що відомо про стосунки Дженніфер Лопес і Бена Аффлека:

Нагадаємо, що Лопес і Аффлек почали зустрічатися в липні 2002 року і заручилися в листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розлучилася.

Тоді причиною розставання назвали зайву увагу журналістів і папараці до пари, що дуже не подобалося Бену.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес на прем'єрі серіалу "Шибайголова" 2003 року
Бен Аффлек і Дженніфер Лопес на прем'єрі серіалу "Шибайголова" 2003 року / Фото: Getty Images

В цьому році Дженніфер Лопес скасувала весілля. Вона розійшлася зі своїм коханим, бейсболістом Алексом Родрігесом , з яким вирішила залишитися друзями. Колишні закохані кілька разів переносили церемонію через пандемію. Принаймні, це була їхня офіційна версія.

Цієї весни з'явилися перші чутки про возз'єднання Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло удвох проводили час на відпочинку.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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