На Кіркорова накинулися через вакцинацію: "Якось не патріотично!"

Філіп Кіркоров за кордоном вакцинувався Файзерои. За це його розкритикували росіяни / Фото: instagram.com/fkirkorov
Багато зірок викладають у соцмережі фото або відео, зняті під час вакцинації. Філіп Кіркоров, який помирився із Лободою після звинувачень у плагіаті, вирішив не відставати від колег.
У ролику, опублікованому в Instagram-профілі Філіпа, він говорить: "Ну що ж, моя друга вакцина" , а потім питає у медсестри, що йому будуть колоти, на що та відповідає: "Pfizer".
У коментарях до цього посту на Кіркорова посипалися претензії і питання фоловерів – багато хто не розуміє, чому артист обрав не російську вакцину:
- "Який ти тоді народний артист Росії з американською вакциною. Російською слабо вколотися"
- "Що ж ти, батюшка, Супутнику не довіряєш? Начебто патріот?"
- "Супутник, Філічка, Супутник треба робити"
- "Не патріотично"
- "Не підтримуєте вітчизняного виробника?"
- "Сценка вакцинації постановочна"
Деякі користувачі соцмережі взагалі засумнівалися в правдивості записаного на відео:
- "М-да... і цей туди ж... і на камеру... вітаміном С... Лохотрон"
- "А чому шприц встромила, а не натиснула, рідина в шприці вся і залишилася, постанова чиста"
Філіп Кіркоров не реагує на запитання та коментарі своїх підписників. Він також не уточнив, уякій країні вакцинувався, але, ймовірно, це була Італія, де він провів останній час – співак відвідав Венецію, де відбулася презентація нової колекції Alta Moda Доменіко Дольче і Стефано Габбана.
Що про вакцинацію думають зірки шоу-бізнесу – дивіться в сюжеті:
Ще новини на тему: