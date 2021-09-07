Змінити мову на: RU На головну Сьогодні
Головна Зірки Зарубіжні

На Кіркорова накинулися через вакцинацію: "Якось не патріотично!"

Інна Петрова
7 вересня, 13:31
Російський співак вакцинувалася вдруге і зняв процес на відео. Шанувальники відразу ж засипали Бедросовича претензіями стосовно його вибору вакцини

Філіп Кіркоров за кордоном вакцинувався Файзерои. За це його розкритикували росіяни / Фото: instagram.com/fkirkorov

Багато зірок викладають у соцмережі фото або відео, зняті під час вакцинації. Філіп Кіркоров, який помирився із Лободою після звинувачень у плагіаті, вирішив не відставати від колег.

У ролику, опублікованому в Instagram-профілі Філіпа, він говорить: "Ну що ж, моя друга вакцина" , а потім питає у медсестри, що йому будуть колоти, на що та відповідає: "Pfizer".

У коментарях до цього посту на Кіркорова посипалися претензії і питання фоловерів – багато хто не розуміє, чому артист обрав не російську вакцину:

  • "Який ти тоді народний артист Росії з американською вакциною. Російською слабо вколотися"

Скріншот: instagram.com/fkirkorov

  • "Що ж ти, батюшка, Супутнику не довіряєш? Начебто патріот?"
  • "Супутник, Філічка, Супутник треба робити"
  • "Не патріотично"

Скріншот: instagram.com/fkirkorov

  • "Не підтримуєте вітчизняного виробника?"
  • "Сценка вакцинації постановочна"

Скріншот: instagram.com/fkirkorov

Деякі користувачі соцмережі взагалі засумнівалися в правдивості записаного на відео:

  • "М-да... і цей туди ж... і на камеру... вітаміном С... Лохотрон"
  • "А чому шприц встромила, а не натиснула, рідина в шприці вся і залишилася, постанова чиста"

Скріншот: instagram.com/fkirkorov

Філіп Кіркоров не реагує на запитання та коментарі своїх підписників. Він також не уточнив, уякій країні вакцинувався, але, ймовірно, це була Італія, де він провів останній час – співак відвідав Венецію, де відбулася презентація нової колекції Alta Moda Доменіко Дольче і Стефано Габбана.

Що про вакцинацію думають зірки шоу-бізнесу – дивіться в сюжеті:

Ще новини на тему:

Реклама