Кіркоров прийшов на Нову хвилю з дуже дорогою сумкою Louis Vuitton (фото)

Співак назвав аксесуар, з чоловічої колекції осінь-зима 2021, вартістю 39 тисяч доларів, "символом об'єднання країн і народів"

Кіркоров прийшов на "Нову хвилю" із сумкою за 39 тис доларів / Фото: instagram.com/fkirkorov

Епатувати публіку – улюблене заняття російського співака. Філіп завжди одягає все найяскравіше і "кричуще" на червоні доріжки, концерти і телешоу.

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На "Новій хвилі" артист з'явився у рваних джинсах і смарагдовій сорочці, доповнивши свій аутфіт тією самою сумкою у формі літака з чоловічої колекції Louis Vuitton.

Мій літак Louis Vuitton – символ об'єднання країн і народів на головному фестивалі, – підписав Бедросович знімки, опубліковані в його Instagram-профілі.

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Ця сумка з фірмовою фурнітурою і лого Louis Vuitton коштує 39 тисяч доларів, а це більше мільйона гривень.

Сумка-літак Louis Vuitton / Фото: LOUIS VUITTON

Не найпрактичніша, ця сумка, що була представлена на початку цього року, стала мемом в Мережі. Користувачі обговорювали, що вона коштує як справжній літак і взагалі виглядає досить дивно.

Ну, зате Філіп Кіркоров оцінив)

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Нагадаємо, що в червні СБУ заборонила Філіпу Кіркорову перетинати кордон України. Співак не зможе потрапити до нас протягом трьох років. Детальніше читайте тут.

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