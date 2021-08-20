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Кіркоров прийшов на Нову хвилю з дуже дорогою сумкою Louis Vuitton (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
20 серпня, 12:06
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Співак назвав аксесуар, з чоловічої колекції осінь-зима 2021, вартістю 39 тисяч доларів, "символом об'єднання країн і народів"
Кіркоров прийшов на "Нову хвилю" із сумкою за 39 тис доларів
Кіркоров прийшов на "Нову хвилю" із сумкою за 39 тис доларів / Фото: instagram.com/fkirkorov

Епатувати публіку – улюблене заняття російського співака. Філіп завжди одягає все найяскравіше і "кричуще" на червоні доріжки, концерти і телешоу.

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На "Новій хвилі" артист з'явився у рваних джинсах і смарагдовій сорочці, доповнивши свій аутфіт тією самою сумкою у формі літака з чоловічої колекції Louis Vuitton.

Мій літак Louis Vuitton – символ об'єднання країн і народів на головному фестивалі, – підписав Бедросович знімки, опубліковані в його Instagram-профілі.

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Ця сумка з фірмовою фурнітурою і лого Louis Vuitton коштує 39 тисяч доларів, а це більше мільйона гривень.

Сумка-літак Louis Vuitton / Фото: LOUIS VUITTON

Не найпрактичніша, ця сумка, що була представлена на початку цього року, стала мемом в Мережі. Користувачі обговорювали, що вона коштує як справжній літак і взагалі виглядає досить дивно.

Ну, зате Філіп Кіркоров оцінив)

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Нагадаємо, що в червні СБУ заборонила Філіпу Кіркорову перетинати кордон України. Співак не зможе потрапити до нас протягом трьох років. Детальніше читайте тут.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Не думаю, що для цієї влади я щось значу. Думаю, що вони мене не знають навіть. Тому у мене не було якихось очікувань з приводу цього концерту... У мене ніколи не було такого, щоб я ніде не виступала на День Незалежності. Але в роботі артиста завжди є момент, коли ти повинен зібрати себе в кулак і йти далі.

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