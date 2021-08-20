Кіркоров прийшов на Нову хвилю з дуже дорогою сумкою Louis Vuitton (фото)

Епатувати публіку – улюблене заняття російського співака. Філіп завжди одягає все найяскравіше і "кричуще" на червоні доріжки, концерти і телешоу.
На "Новій хвилі" артист з'явився у рваних джинсах і смарагдовій сорочці, доповнивши свій аутфіт тією самою сумкою у формі літака з чоловічої колекції Louis Vuitton.
Мій літак Louis Vuitton – символ об'єднання країн і народів на головному фестивалі, – підписав Бедросович знімки, опубліковані в його Instagram-профілі.
Ця сумка з фірмовою фурнітурою і лого Louis Vuitton коштує 39 тисяч доларів, а це більше мільйона гривень.
Не найпрактичніша, ця сумка, що була представлена на початку цього року, стала мемом в Мережі. Користувачі обговорювали, що вона коштує як справжній літак і взагалі виглядає досить дивно.
Ну, зате Філіп Кіркоров оцінив)
Нагадаємо, що в червні СБУ заборонила Філіпу Кіркорову перетинати кордон України. Співак не зможе потрапити до нас протягом трьох років. Детальніше читайте тут.
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