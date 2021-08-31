Кіркоров помирився з Лободою після звинувачень в плагіаті

На початку літа Філіп Кіркоров поскандалив з Нателлою Крапівіною. У цьому конфлікті дісталося і Лободі

Світлана Лобода помирилася з Філіпом Кіркоров після скандалу / Фото: instagram.com/lobodaofficial, instagram.com/fkirkorov

Експродюсер Лободи невтішно висловилася на адресу Кіркорова після його появи на червоній доріжці премії "МУЗ-ТВ". Реакція співака не змусила себе довго чекати – Кіркоров записав гнівне звернення до команди Лободи і звинуватив її в плагіаті. Незабаром Нателла Крапівіна оголосила про припинення співпраці з Лободою і заявила, що нічого спільного з шоу-бізнесом не хоче мати.

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Сама співачка скандал намагалася не коментувати, лише подякувала Крапівіній за співпрацю. Проте стосунки з Кіркоровим у Лободи зіпсувалися . Але на "Новій хвилі" в Сочі артистам вдалося помиритися.

Філіп Кіркоров і Світлана Лобода / Фото: instagram.com/fkirkorov

Як пише StarHit, артисти зустрілися на бекстейдже, а потім вирушили в гримерку і довго спілкувалися віч-на-віч. В підсумку всі скандали Кіркоров і Лобода вирішили залишити в минулому.

З чуток, артисти навіть разом вирушили на вечірку на Алтаї, організовану на честь дня народження блогерши Олени Блиновских.

З чого почався скандал:

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Скандал розгорівся після того, як Нателла Крапівіна назвала російський шоу-бізнес цирком виродків , Аапотім ще і прокоментувала одна з фото Філіпа Кіркорова на червоній доріжці, де він позував з групою напівоголених чоловіків і своїм новим другом, блогером і ексхлопцем Ольги Бузової Давидом Манукяном. Нателла написала, що за таке "раніше на Кавказі розчленовували на шашлик". Кіркоров відреагував на слова Крапівіної.

Деякі уявили, що вони вже в космосі, але за звичкою плавають в невагомості своїх фекалій. Скільки пафосу і зверхності в цьому. Я не дорікаю вас, адже так легко повірити, що накручені від ботів мертві душі – це і є популярність, – сказав Кіркоров у своєму зверненні.

Світлана Лобода прокоментувала скандал Нателли Крапівіної і Філіпа Кіркорова / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Він заявив, що в команді Лободи багато агресії, жовчі і отрути.

Нателла Крапівіна, ти людина подвійних стандартів і втрачаєш хватку , – заявив співак.

Потім Кіркоров додав, що Нателла потрібен хтось, хто буде звіряти її пости з поточним етичним кодексом, а також підкреслив, що фраза про шашлики є загрозою і дискримінацією.

Трохи пізніше Крапівіна записала нове звернення і визнала, що не пишається своїм коментарем, і підкреслила, що вона нічого не має проти геїв, її обурює те, що співак нібито просуває в шоу-бізнесі "паразитів".

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Звернення Нателлою Крапівіної до Філіпа Кіркорова:

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