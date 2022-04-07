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Коля Серга розповів, що у Бучі окупанти вбили колишнього хлопця Регіни Тодоренко

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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7 квітня, 15:25
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Рашисти розстріляли колишнього хлопця Регіни Тодоренко, яка зараз мовчить про війну в Україні
Коля Серга розповів про смерть друга
Коля Серга розповів про смерть друга / Фото: Скріншот з YouTube

Продовжують з'являтися нові історії про жорстокі вбивства, які скоювали рашисти в Бучі. Коля Серга розповів, що дізнався про загибель свого доброго друга.

Алік загинув у Бучі. Був застрелений у потилицю. При цьому він не був воєнним. Вийшов із бомбосховища 18 березня і більше не повернувся. Зараз у процесі звільнення Бучі, пошуку загиблих знайшли, зокрема, і його труп, – розповів український ведучий в інтерв'ю опозиційному російському YouTube-каналу "Популярна політика".

/ Фото: Скріншот з YouTube

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Коля додав, що такі новини вибивають з колії, і реакція деяких людей його теж розчарувала.

Алік був колись у романтичних стосунках із Регіною Тодоренко. І мене це добило, що триває ігнор.

До слова, днями Регіна пояснила, чому вона не говоритиме про напад Росії. Все через те, що вони з її чоловіком Владом Топаловим не можуть порозумітися у питаннях війни в Україні.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Цитата дня

Складно ходити вулицями, після побаченого у Бучі. Це за межами таго, що ми могли бачити у фільмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоєв Кліпмейкер, продюсер
Алан - про Бучу

Україна 24

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