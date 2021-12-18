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Полякова розбила дошку через нову маску. Дивіться, хто був Ніндзя у півфіналі шоу (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
18 грудня, 21:30
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Вже традиційно новий випуск "Маски" розпочався з розкриття VIP-гостя. Вперше цього сезону всі зіркові детективи одноголосно не відгадали зірку в костюмі.
У півфіналі "Маски" розсекретили Ніндзя
У півфіналі "Маски" розсекретили Ніндзя / Фото: телеканал "Україна"

Щойно ведущий Володимир Остапчук назвав ім'я нової маски, зіркові детективи практично одноголосно вирішили, що це Артем Пивоваров. Після того, як учасник заспівав, DZIDZIO, Настя Каменських та Оля Полякова озвучили ще більшу впевненість у своїх здогадах.

Полякова зазначила, що співак не зміг сховати свій тембр, а Андрій Данилко вирішив, що пов'язка на голові Ніндзя така сама, як у Артема.

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Але ніхто з них не вгадав. Ніндзя – це Єгор Крутоголов! Дивіться момент зняття маски:

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До слова, перед виступом Ніндзя Олі Полякової запропонували Поляковій укласти парі: якщо вона не розгадає цю маску, то має виконати одну з вправ Ніндзя – розбити дерев'яну дошку навпіл.

У результаті співачці довелося виконувати завдання. З ним вона впоралася дуже легко.

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Оля Полякова у дев'ятому випуску шоу "Маска" програла парі
Оля Полякова у дев'ятому випуску шоу "Маска" програла парі / Фото: телеканал "Україна"

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