Жирафа відмовила DZIDZIO, а Полякова покинула шоу: яким був восьмий випуск Маски

Цієї суботи на шоу "Маска" було смішно та хвилююче! Дізнайтеся про найцікавіші моменти нового епізоду та найголовніше – хто покинув проєкт

Як пройшов восьмий випуск "Маски" / Фото: телеканал "Україна"

Восьмий та довгоочікуваний випуск гіпершоу "Маска" розпочався з нового персонажа. Чарівна Чайна квітка заплутала зіркових детективів – ніхто не здогадався, яка зірка ховалась у цьому образі.

Але тому, хто уважно слухав підказки квітки, було б не складно її розсекретити :)

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Чайна квітка у випуску шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Після розкриття нового персонажа на сцену проєкту по черзі виходили знайомі нам маски. Робот в цьому випуску виконала пісню Гайтани та познайомила публіку зі своїм другом.

Щодо Робота у зіркових детективів не дуже багато ідей – Оля Полякова думає, що в цій масці ховається Леся Нікітюк, та й це лише через високий зріст.

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Виступ Робота у восьмому випуску шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Далі у студії шоу-детектива з'явився Білий Тигр. Сидячи на залізному троні, він заспівав хіт Imagine Dragons – Believer. Фагот із ТНМК чи Артем Пивоварів? Особисто мені здається, що обидва артисти підходять під образ Тигра. А от NK думає, що за маскою може ховатись Сергій Бабкін.

Тигр у восьмому випуску шоу-детектива "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

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Горила поділилася з детективами "Маски" новими підказками, але, як завжди, вони не дуже допомогли. Під час її виступу було викрадено Олега Винника, а наприкінці співак поцілував загадкову маску.

Горила та Олег Винник у шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Настав час першого голосування, за підсумками якого вирішилося, що Горила – претендентка на виліт із шоу. Олег Винник заявив, що якщо вона покине "Маску", він теж піде з проєкту. Сподіваємось, цього не станеться!

Далі на сцену найзагадковішого та найзірковішого шоу "Маска" вийшов Мухомор. Майже всі детективи шоу впевнені, що це Позитив. Андрій Данилко заявив, що давно впізнав зірку, але приховує її ім'я від колег.

Мухомор на сцені шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Скандал минулої суботи здивувала глядачів та детективів "Маски" своєю поведінкою – вона не вийшла на сцену, а замість себе залишила чорну скриньку. Сьогодні навколо цього персонажа знову спалахнули суперечки, та яка зірка ховається в костюмі – залишається загадкою.

Виступ Скандалу на шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Ще однією героїнею восьмого виступу стала Жирафа. Після виступу героїні Дзідзьо вручив Жирафі квіти та поцілував її, хоча та попросила детектива ні на що не розраховувати. Оце так пристрасті!

DZIDZIO та Жирафа у шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Котик став останнім, хто виступив у новому випуску "Маски". Зворушливим виконанням він зачарував зіркових детективів проєкту, які знову заплуталися у здогадах. Це Діма Коляденко? А може, Потап?

Котик на сцені шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Перед другим голосуванням трапилося несподіване – Скандал зняла маску! Її обличчя ми все одно не побачили, а підказку теж не зрозуміли :) Та Андрій Данилко думає, що Скандал – це Олена Кравець.

Так, другим номінантом на розкриття став Котик, до якого приєдналася Горила. Та як не протестували Олег Винник і Оля Полякова, яка зрештою навіть покинула шоу (сподіваємося, не назавжди), Горилі все ж таки довелося себе викрити.

Яка відома співачка ховалася в образі Горили, дивіться тут.