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Ріанна і її бойфренд A$AP Rocky в ковдрах на Met Gala 2021 стали зірками вечора (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
14 вересня, 14:31
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Минулої ночі в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку зірки дивували та вражали своїм вбранням. Одними з найбільш ефектних похвалилися Ріанна і її бойфренда A $ AP Rocky
/ Фото: Getty Images

Барбадоська співачка Ріанна і американський репер A$AP Rocky просто не змогли пропустити довгоочікуваний бал Інституту костюма Met Gala, який торік не відбувся через пандемію. Зірки вперше вийшли у світ як пара і з невеликим запізненням (на чотири години) з'явилися на червоній доріжці у вбраннях, які буквально уособлюють весь настрій 2020-го, коли всі сиділи по домівках.

Ріанна вибрала величезну кутюрну сукню Balenciaga, чорну шапку і блискучу прикрасу. Такий образ, створений Демною Гвасалією, став одним з найбільш концептуальних того вечора.

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Коханий співачки, A$AP Rocky укутався в клаптеву ковдру ERL. Правда, потім він його скинув на сходинки та постав в іншому вбранні.

Ріанна і її бойфренд A$AP Rocky
Ріанна і її бойфренд A$AP Rocky / Фото: Getty Images

Репер позував перед фотографами в чорному смокінгу і білій сорочці.

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Ріанна і A$AP Rocky на Met Gala 2021
Ріанна і A$AP Rocky на Met Gala 2021 / Фото: Getty Images

Ріанна та A $ AP Rocky підтвердили роман в травні цього року, хоча артисти були знайомі вже давно як друзі. Ще у 2013 році репер підтримав Ріанну під час її світового турне, а після цього вона знялася в його кліпі.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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