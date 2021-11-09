Ванна в саду та чорна ікра: Оля Полякова похизувалася розкішним відпочинком на Мальдівах (фото)

Співачка вкотре за рік вирушила разом з сім'єю у відпустку. Дивіться, як відпочиває Полякова у райському куточку

Оля Полякова відлетіла з родиною на Мальдіви / Фото: instagram.com/polyakovamusic, instagram.com/discoversoneva

Пізньої осені українські селебрітіс дедалі частіше їздять за кордон на канікули. Дехто для тріпу обирає європейські міста, а Оля Полякова відвезла своїх доньок на Мальдіви. Хоча нещодавно співачка разом зі старшою дочкою Машею, яка перенесла операцію, гостювали в Італії.

Оля Полякова з родиною орендували розкішну віллу, якою зірка похвалилася своїм підписникам у Instagram.

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Ми приїхали до раю! Боже, яка краса! Навіть є у нас власний басейн та пляж! Господи, я в раю, – емоційно висловилася співачка у сторіс.

Як написала сама Оля, "для кращого luxury ефекту" вона почала день з чорної ікри та шампанського. Потім провела для фоловерів невелику екскурсію територією.

Оля Полякова показала, як відпочиває на Мальдівах / Фото: instagram.com/polyakovamusic

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Сімейство Полякових зупинилося у дерев'яному будинку з терасою, пляжем, басейном та ванною в саду.

Полякова провела екскурсію апартаментами / Фото: instagram.com/polyakovamusic

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Оля Полякова показала, де зупинилася з сім'єю на Мальдівах / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Артистка також показала, як вони з Машею чепуряться перед дзеркалом перед тим як піти на пляж.

Оля Полякова з дочкою Машею / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нещодавно Оля Полякова розповіла, як вилаялася на одному зі своїх концертів. Тоді вона забула вимкнути мікрофон, і всі почули її крики.

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