Мережа збентежена вибором Злати Огнєвіч у фіналі Холостячки-2: Найбільше розчарування вечора

Глядачі обурені через фінал реаліті "Холостяка-2". / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/zadvornyi_andrii
У фіналі романтичного реаліті "Холостячка" добитись серця Злати Огнєвіч намагались троє чоловіків – Роман Свечкоренко, Дмитро Шевченко та Андрій Задворний. Але співачка вирішила, що хоче розвивати стосунки з Андрієм – саме він став обранцем дівчини.
Якщо ви раптом пропустили 12 випуск "Холостячки", то ми вам пропонуємо дізнатись найцікавіші моменти останнього епізоду цього проєкту у матеріалі.
Вибір Злати Огнєвіч викликав справжній фурор в Мережі – глядачі шоковані та навіть розчарованні. Адже вони були впевнені, що головна героїня обере...Діму Шевченка.
Ми переглянули коментарі під дописами у Instagram-акаунтах Злати, Андрія, а також на офіційній сторінці реаліті. Зазначимо, чимало прихильників висловлюють невдоволення. Фоловери вважають, що Огнєвіч зробила велику помилку у фіналі.
Деякі ж шанувальників проєкту не вірять у щирість почуттів пари. Однак були і ті, які радіють за Злату та Андрія і бажають їм щастя.
Сторінка шоу "Холостячка":
- Шкодую, що дивилась цей сезон. Це прям розчарування. Тепер не здивована, чому в Злати не складаються стосунки, якщо вона таких вибирає.
- Ще не бачила такого цирку. Ну й дура. Діма правильно зробив, що пішов не попрощавшись.
- Це фіаско.
- Самого стрьомного гуся вибрала.
- Добре, що Андрія обрала, вона не гідна Діми.
- Розходимося. Просто розбила Дімі серце.
- Вона вибирала серцем? Їм самим не смішно? Де там хімія між Андрієм та нею? Дешева гра. Стоп, знято. Гарно відіграли, оплески. Розходимося.
- Це серйозно? Де в жінки логіка?
- Це пі***ц! Вже друга холостячка обирає клоуна!
Сторінка Андрія Задворного:
- Схоже на маячню.
- Розчарування.
- Злато, ти ще ніколи так не помилялася.
- Вітаю дорогий друже! А погані коменти завжди будуть.
- Це дуже неочікувано.
- Дякувати Богу, я на це і сподівалася.
- Дуже несподівано. Вітаю вас.
- Вітаю! Це несподівано, але дуже круто.
Сторінка Злати Огнєвіч:
- Жахливий вибір.
- Чомусь цієї любові раніше ніхто не помітив.
- Злато, як же так? Дмитро топчик за всіма позиціями.
- Найбільше розчарування вечора. Дуже шкода. Ваші очі говорили інше.
- Зовсім не щира та не справжня. Дуже сумно.
- Думаю, він вас розчарує.
- Це жах! Вибрати того, кому все одно! Хто весь проєкт тільки те й робив, щоб його вигнали!? Ну як!? В голові не вкладається! Він не зробив нічого, тільки жартував і принижував. Шок! Йому навіть на своїх батьків все одно! Розчарування!
Як би там не було і які б коментарі шанувальники не писали, але Злата зробили свій вибір на користь Андрія. На проєкті у них склалася красива lovestories, а які у них стосунки після реаліті – ми вже дізнаємось 10 грудня на пост-шоу.
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