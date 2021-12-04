Мережа збентежена вибором Злати Огнєвіч у фіналі Холостячки-2: Найбільше розчарування вечора

Глядачі обурені через фінал реаліті "Холостяка-2". / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/zadvornyi_andrii

У фіналі романтичного реаліті "Холостячка" добитись серця Злати Огнєвіч намагались троє чоловіків – Роман Свечкоренко, Дмитро Шевченко та Андрій Задворний. Але співачка вирішила, що хоче розвивати стосунки з Андрієм – саме він став обранцем дівчини.

Якщо ви раптом пропустили 12 випуск "Холостячки", то ми вам пропонуємо дізнатись найцікавіші моменти останнього епізоду цього проєкту у матеріалі.

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Вибір Злати Огнєвіч викликав справжній фурор в Мережі – глядачі шоковані та навіть розчарованні. Адже вони були впевнені, що головна героїня обере...Діму Шевченка.

Ми переглянули коментарі під дописами у Instagram-акаунтах Злати, Андрія, а також на офіційній сторінці реаліті. Зазначимо, чимало прихильників висловлюють невдоволення. Фоловери вважають, що Огнєвіч зробила велику помилку у фіналі.

Фанати шоковані вибором Злати Огнєвіч у фіналі проєкту. / Фото: пресс-служба СТБ

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Деякі ж шанувальників проєкту не вірять у щирість почуттів пари. Однак були і ті, які радіють за Злату та Андрія і бажають їм щастя.

Сторінка шоу "Холостячка":

У Злати та Андрія були найекстремальніші побачення на проєкті. / Фото: Скріншот з YouTube

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Шкодую, що дивилась цей сезон. Це прям розчарування. Тепер не здивована, чому в Злати не складаються стосунки, якщо вона таких вибирає.

Ще не бачила такого цирку. Ну й дура. Діма правильно зробив, що пішов не попрощавшись.

Це фіаско.

Самого стрьомного гуся вибрала.

Добре, що Андрія обрала, вона не гідна Діми.

Розходимося. Просто розбила Дімі серце.

Вона вибирала серцем? Їм самим не смішно? Де там хімія між Андрієм та нею? Дешева гра. Стоп, знято. Гарно відіграли, оплески. Розходимося.

Це серйозно? Де в жінки логіка?

Це пі***ц! Вже друга холостячка обирає клоуна!

Фото: скріншот instagram/holostyakstb

Фото: скріншот instagram/holostyakstb

Сторінка Андрія Задворного:

Злата Огнєвич обрала у фіналі Андрія Задворного. / Фото: пресс-служба СТБ

Схоже на маячню.

Розчарування.

Злато, ти ще ніколи так не помилялася.

Вітаю дорогий друже! А погані коменти завжди будуть.

Це дуже неочікувано.

Дякувати Богу, я на це і сподівалася.

Дуже несподівано. Вітаю вас.

Вітаю! Це несподівано, але дуже круто.

Фото: скріншот instagram/zadvornyi_andrii

Сторінка Злати Огнєвіч:

Андрій Задворний і Злата Огнєвіч. / Фото: instagram.com/zadvornyi_andrii

Жахливий вибір.

Чомусь цієї любові раніше ніхто не помітив.

Злато, як же так? Дмитро топчик за всіма позиціями.

Найбільше розчарування вечора. Дуже шкода. Ваші очі говорили інше.

Зовсім не щира та не справжня. Дуже сумно.

Думаю, він вас розчарує.

Це жах! Вибрати того, кому все одно! Хто весь проєкт тільки те й робив, щоб його вигнали!? Ну як!? В голові не вкладається! Він не зробив нічого, тільки жартував і принижував. Шок! Йому навіть на своїх батьків все одно! Розчарування!

Фото: скріншот instagram/zlata.ognevich

Як би там не було і які б коментарі шанувальники не писали, але Злата зробили свій вибір на користь Андрія. На проєкті у них склалася красива lovestories, а які у них стосунки після реаліті – ми вже дізнаємось 10 грудня на пост-шоу.

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