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Отшила Рому и чуть не согрешила с Димой: что Злата Огневич делала в финале Холостячки-2

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
4 декабря, 08:00
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Если вы вдруг пропустили финальный выпуск шоу "Холостячка-2", тогда предлагаем в нашем материале узнать самые интересные подробности последнего эпизода этого проекта
Все подробности финала шоу "Холостячка-2"
Все подробности финала шоу "Холостячка-2" / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, скриншот

Уже известно, кто победил в шоу "Холостячка-2" – это вы можете прочесть здесь. А в этом материале мы вкратце расскажем, чем запомнился финал проекта.

Роман, давай, до свидания

Роман Свечкоренко постарался устроить Злате милое свидание и наверстать упущенное – ведь его не было несколько выпусков, а тут уже финал и нужно что-то делать. Рома пригласил Злату покататься на велосипедах, поесть вкусняшки (вот хитрец, знает же чего хотят девушки ), а также станцевать медленный танец. Такой себе экспресс-вариант программы "узнать друг друга получше".

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Фото: скриншот видео

Но, кажется, чувства у Златы к Роме уже не так сильны, а блогер-психолог подлил масла в огонь – заявил, что не развелся с женой, но уже на последней стадии.

А ведь они со Златой договаривались, что он вернется на шоу при условии полного расторжения барка. Чуда не случилось, Роман покинул шоу в самом начале последнего выпуска проекта.

Осторожно, горячо!

С Димой и Андреем Злата отправилась в Тунис, где и прошла финальная церемония роз. Перед этим Холостячка отлично провела время с каждым из претендентов на ее руку и сердце.

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С Димой Злата каталась на квадроциклах по пустыне, где снимали "Звездные войны", купались в водопаде и страстно целовались в бассейне. Тогда Дмитрий заявил, что "слишком возбудился", но Злата отметила, что в тот момент заниматься интимом было бы не очень уместно.

Это было самое "горячее" свидание Златы на проекте, это точно!

Фото: скриншот видео

Словно птица в небесах

Андрей Задворный прекрасно знает, что Злата любит экстрим, поэтому строил ей погружение с аквалангами, а позже они занялись парасейлингом – проще говоря, это когда летишь с парашютом, привязанный к лодке.

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Злате и Андрею даже удалось поцеловаться под водой!

Фото: скриншот видео

Вот так и прошли последние свидания Златы и ее мужского гарема на шоу "Холостячка-2".

Кстати, вот еще одна суперновость из мира ТВ – DZIDZIO и Оля Полякова вместе споют в новогоднюю ночь в гипершоу "Маска" на телеканале "Украина".

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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