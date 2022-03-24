Шон Пенн допомагатиме українським біженцям, які опинились у Польщі

Шон Пенн допомагає українським біженцям / Фото: Getty Images

Шон Пенн приїхав до Києва напередодні вторгнення Росії. Знаменитість застала перші дні війни в Україні. Він одним із перших серед західних артистів став говорити про російську агресію та закликав надати Україні винищувачі для захисту від Росії.

Тепер стало відомо, що благодійна організація Шона Пенна CORE допомагатиме українським біженцям, які прибувають до Польщі. Актор та режисер підписав з мером Кракова Яцеком Майхровським угоду про допомогу . Про це пише Daily Mail .

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Мер Кракова та Шон Пенн / Фото: Getty Images

CORE надасть організаційну та матеріальну підтримку Кракову, де перебувають тисячі українських біженців.

Нагадаємо, Шон Пенн раніше хотів зняти фільм про Україну та військові дії на Донбасі, де встиг побувати у листопаді минулого року.

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Західні артисти активно допомагають українцям. Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі пожертвували 1 мільйон доларів на допомогу українцям. Також зірка "Друзів" Дженіфер Еністон приєдналася до підтримки нашого народу. Девід та Вікторія Бекхем відкрили збір коштів для допомоги українським дітям. Міла Куніс та Ештон Катчер зібрали 20 млн доларів для українців.

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