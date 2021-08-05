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Меган Маркл - 40!

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Меган Маркл вибрала прикрасу з таємним змістом для першої появи на публіці після пологів (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
5 серпня, 09:55
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Кожна поява Меган Маркл на публіці викликає ажіотаж і обговорюється ще кілька днів. Перше відео дружини принца Гаррі після народження Лілібет не стало винятком
Як Меган Маркл виглядає після пологів
Як Меган Маркл виглядає після пологів / Фото: Getty Images, Скріншот з YouTube

Вчора Меган Маркл відзначила день народження . Їй виповнилося 40 років. На честь свого дня народження герцогиня Сассекська вперше після народження доньки з'явилася публіці . Меган анонсувала запуск нової благодійної ініціативи їх з принцом Гаррі фонду Archewell.

Дружина принца Гаррі випустила невелике відео з актрисою Мелісою МакКарті, в якому розповіла про новий проєкт.

Меган Маркл запускає благодійний проєкт 40 х 40. Вона попросила 40 своїх відомих друзів приділити по 40 хвилин свого часу, щоб підтримати жінок, які повертаються на роботу після пандемії.

Я вважаю, що подібне наставництво – це один із способів допомогти жінкам знайти упевненість в собі і відновити свою економічну силу, – сказала Меган.

Багато хто звернув увагу на дорогоцінні прикраси на шиї Меган Маркл, які важко не помітити.

Меган Маркл вперше після народження доньки з'явилася на публіці
Меган Маркл вперше після народження доньки з'явилася на публіці / Фото: Скріншот з YouTube

Дружина принца Гаррі обрала підвіски від бренду Logan Hollowell в формі сузір'їв Тельця і Близнюків – астрологічних знаків її сина Арчі і дочки Лілібет. Вартість підвіски зі знаком Телець – 1785 доларів, Близнюки – 1600 доларів.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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