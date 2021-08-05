Меган Маркл вибрала прикрасу з таємним змістом для першої появи на публіці після пологів (фото)

Вчора Меган Маркл відзначила день народження . Їй виповнилося 40 років. На честь свого дня народження герцогиня Сассекська вперше після народження доньки з'явилася публіці . Меган анонсувала запуск нової благодійної ініціативи їх з принцом Гаррі фонду Archewell.
Дружина принца Гаррі випустила невелике відео з актрисою Мелісою МакКарті, в якому розповіла про новий проєкт.
Меган Маркл запускає благодійний проєкт 40 х 40. Вона попросила 40 своїх відомих друзів приділити по 40 хвилин свого часу, щоб підтримати жінок, які повертаються на роботу після пандемії.
Я вважаю, що подібне наставництво – це один із способів допомогти жінкам знайти упевненість в собі і відновити свою економічну силу, – сказала Меган.
Багато хто звернув увагу на дорогоцінні прикраси на шиї Меган Маркл, які важко не помітити.
Дружина принца Гаррі обрала підвіски від бренду Logan Hollowell в формі сузір'їв Тельця і Близнюків – астрологічних знаків її сина Арчі і дочки Лілібет. Вартість підвіски зі знаком Телець – 1785 доларів, Близнюки – 1600 доларів.
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