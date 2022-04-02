Чим закінчиться для Путіна війна з Україною? Стівен Кінг озвучив нове передбачення

Популярний американський письменник у саркастичній формі звернувся до президента-агресора та передбачив його майбутнє

Стівен Кінг передбачив результат війни Росії проти України / Фото: Скріншот з YouTube, Instagram

"Король жахів" з перших днів вторгення РФ в Україну підтримує українців та переймається долею нашої держави. Через це він навіть відмовився співпрацювати з російськими видавництвами.

Днями Стівен Кінг у Twitter вирішив звернутися до Путіна. Письменник пояснив, що для президента-диктатора плачевно закінчиться війна проти українського народу, який дає гідну відсіч його військам.

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Продовжуй, Влад. Україна спустошить твою скарбницю і знекровить тебе, – написав письменник.

Keep going, Vlad.

Ukraine will empty your coffers and bleed you white. — Stephen King (@StephenKing) March 29, 2022

Зазначимо, що Влад у цьому контексті означає Путін. Так, у західних країнах президента РФ порівнюють з міфічним Владом Цепешем – "сином диявола".

Як ми вже писали, американський письменник активно підтримує українців. Більшість дописів Кінга у Twitter присвячена боротьбі нашого народу з російськими загарбниками.

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Нагадаємо, ще за декілька днів до нападу РФ на Україну Стівен Кінг з іншими світовими зірками став на захист інтересів України.

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