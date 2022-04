Чим закінчиться для Путіна війна з Україною? Стівен Кінг озвучив нове передбачення

"Король жахів" з перших днів вторгення РФ в Україну підтримує українців та переймається долею нашої держави. Через це він навіть відмовився співпрацювати з російськими видавництвами.

Днями Стівен Кінг у Twitter вирішив звернутися до Путіна. Письменник пояснив, що для президента-диктатора плачевно закінчиться війна проти українського народу, який дає гідну відсіч його військам.

Keep going, Vlad.

Ukraine will empty your coffers and bleed you white.