"Тепер він соромиться, що він у Росії": Сергія Лазарєва почали засуджувати за його антивоєнну позицію

Продюсер дав коментар про Лазарєва / Фото: instagram.com/lazarevsergey

Телеграм-канал Звездач опублікував коментар продюсера Леоніда Дзюника, який не вибирав слів, говорячи про співака Сергія Лазарєва. Нагадаємо, раніше Сергій Лазарєв засудив війну в Україні і потім був змушений видалити свою сторінку в інстаграм через постійні погрози.

Леонід Дзюник раніше співпрацював із групами "t.a.T.u", Smash!!, Олексієм Воробйовим, але саме від роботи з Лазарєвим у нього нібито залишилися негативні спогади.

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Коли гурт Smash!! розпався, у Universal Music Russia були спроби повернути Лазарєва, але він не пішов, вірніше, не взяли його. Тоді за моєї підтримки та допомоги Лазарєв втік, переманили його у "Вулкан Мьюзік", яким і там піднагадив цей чоловік, це взагалі паскудна людина! То він кричав, що Крим — це Україна, а тепер соромиться, що він у Росії. Психопат! - сказав продюсер.

Сергій Лазарєв / скріншот

Також він розповів про конфлікт Лазарєва із Симоном Осіашвілі на зйомках шоу "Нумо, всі разом!".

Такий був скандал у програмі, коли вийшов із непоганим голосом учасник і почав співати англійською мовою, а Симон Осіашвілі не встав і сказав: "Я хочу співати російською мовою, ми ж у Росії, скільки можна нам цієї фігні слухати, переспівок". Адже російський виконавець, якщо він не є носієм англійської мови, він у будь-якому разі копіює та пародує когось із виконавців, у нього немає своєї подачі та свого сприйняття. І якщо приходить на конкурс у Росії, то має співати лише російською мовою, російські пісні. І такий псих видав Лазарєв! Ганьба, просто ганьба! І тепер він, бачите, соромиться, що він російська людина, що він живе в Росії. Його тоді пробачили, коли з приводу Криму була вся ця історія. Двічі послали на "Євробачення" від Росії, а тепер він, бачите, соромиться, що він російська людина. Ублюдок! Не люблю я цієї людини, я не винен, - заявив музичний продюсер.

У Мережі вже кажуть, що подібні коментарі про зірок, які не підтримують дії російської влади, і всіх неугодних з'являтимуться все частіше, щоб залякувати решту. Щоб люди боялися говорити, і тим більше не виходили на мітинги проти війни в Україні. Але ми впевнені: правда переможе, Росія сповна відчує покарання за війну в Україні.

Також ми нагадуємо, що в Росії залишається низка людей, які засуджують дії Путіна та вимагають від нього припинити військові безчинства в Україні. Багато хто з них був змушений покинути країну.

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Ми впевнені у перемозі. Все буде Україна!

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