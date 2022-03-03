Актриса Чулпан Хаматова з колегами відкрито виступила проти війни, яку Росія розв'язала в Україні

Відома російська актриса з колегами зі сфери благодійності звернулася до Путіна, наполягаючи на виведенні військ з України

Чулпан Хаматова звернулася до Путіна / Фото: Інстаграм Чулпан Хаматової

Йде восьмий день російського вторгнення в Україну. Здається, що це все один кошмарний сон і ми просто забули прокинутися. Але українці – велика нація, яка перед загрозою окупанта консолідувалась і зараз вражає мужністю всі країни цивілізованого світу. За нами правда!

Так, нещодавно ми писали, що кіноспільнота всього світу долучається до бойкоту російського кінематографа. У контексті світової боротьби з рашизмом розповімо також, що є небайдужі та мислячі люди в РФ, які також не хочуть війни, розуміючи всю її абсурдність і нелюдяність.

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На своїй сторінці в інстаграм відома російська актриса, меценат та співзасновник фонду "Подаруй життя" – Чулпан Хаматова – опублікувала своє звернення, а також інших колег зі сфери благодійності, в якому вони виступають категорично проти російського вторгнення та просять Путіна припинити війну в Україні.

"Пане Президенте,

Ми виступаємо проти воєнних дій, які наша країна здійснює на території України.

Вся наша робота – це боротьба за гідність людини, спасіння життя. Війна несумісна ні з життям, ні з гідністю, ні з основними принципами людяності. Війна – це гуманітарна катастрофа, яка множить біль та страждання. Її наслідки зводять нанівець наші багаторічні зусилля.



Ми вважаємо нелюдськими силові методи вирішення політичних конфліктів та закликаємо вас до припинення вогню та початку переговорів.



Бермант Катерина, директор Благодійного фонду "Дитячі серця"

Наталія Лугова, Генеральний директор Благодійного фонду "Живи зараз"

Олена Мартьянова, директор Фонду допомоги хоспісам "Віра"

Григорій Свердлін, керівник благодійної організації "Нічліжка"

Олександр Сьомін, член Керівної ради Фонду допомоги хоспісам "Віра"

Костянтин Сєдов, засновник та керівник АНО "Лікарняні клоуни"

Авдотья Смирнова, президент фонду "Вихід"

Тетяна Тульчинська, директор благодійного фонду "Тут і зараз"

Іван Рожанський, директор фонду "Життєвий шлях"

Нюта Федермессер, засновник та член Керівної ради Фонду допомоги хоспісам "Віра"

Чулпан Хаматова, засновник фонду "Подаруй життя"

Катерина Шергова, директор фонду "Подаруй життя"

Олександра Щеткіна, директор Фонду допомоги людям з деменцією та їхнім сім'ям "Альцрус"

Дмитро Ямпільський, голова Керівної ради Фонду допомоги хоспісам "Віра"

Ксенія Раппопорт, піклувальник Фонду "Діти-Метелики"

Ліда Моніава, засновник Фонду "Будинок з маяком"

Марія Островська, президент Санкт-Петербурзької благодійної організації "Перспективи"

Олексій Сіднєв, голова правління НП "Світ старшого покоління"

Ганна Бітова, голова правління РБГО "Центр лікувальної педагогіки"

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Чулпан, дякуємо вам за позицію!

Також нагадаємо, є й інші публічні люди у РФ, які висловилися проти війни в Україні.

Ми впевнені у перемозі. Все буде Україною!

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