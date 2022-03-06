Втікла з Росії чи важко захворіла? Фанати у розгубленості через зникнення Алли Пугачової

Примадонна лише ще більше заплутала народ. / Фото: Instagram

Сьогодні шанувальники Алли Борисівни, яка потрапила до чорного списку музичного каналу Росії, за традицією зібралися біля замку зірки, аби привітати її зі святом жовтих квітів. Фани привезли Примадонні кошик жовтих квітів. Проте дарунки вдалося передати через охоронця.

Також особисто охоронець виніс народу дві великі коробки подарунків, сказавши, що це від Алли Борисівни. У коробці, крім квітів, лежала ще й записка буцімто також від Пугачової, повідомляє "КП".

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Керуюча маєтком зачитала на публіку такі рядки: "Алла Борисівна просила передати здоров'я та благополуччя всім". Потім жінка вимовила слова, які зазвичай каже Пугачова: "Даю довіреність на дозвіл весни! Дякуємо вам, мої дорогі шанувальники!". Однак сама Примадонна так і з'явилася.

Алла Пугачова та Максим Галкін покинули Росію / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Фанати взагалі в шоці, адже Алла Пугачова вже декілька днів не з'являється на публіці. Одні вважають, що Примадонна точно виїхала з Росії, інші ж припускають, що зірка важко хвора.

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Зазначимо, свято жовтих квіті Алла Пугачова придумала, коли їй було 16 років. Вона виходила з букетом жовтих квітів на центральну вулицю в Москві і підносила кожному зустрічному по квітці.

Пізніше, коли вона стала знаменитою, то в першу неділю березня почала збирати близьких у ресторані або в себе вдома. І тоді розкішні букети дарували їй. Також додому зірки приїжджають її фанати. Алла Борисівна з'являється на вежі, звідки махає їм ручкою та вітає зі святом.

Нагадаємо чоловік Пугачової Максим Галкін один із перших прокоментував вторгнення Росії в Україну. Однак багато росіян розкритикували шоумена за його позицію.

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Раніше з'явилась інформація про те, що Земфіра та Рената Литвинова також покинули Росію.

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