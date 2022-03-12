Українці – моя сім'я: Ектор Хіменес-Браво розповів, як рятує українських біженців у Польщі

Ектор Хіменес-Браво прилетів до Варшави, аби допомагати українцям. / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Нині чимало зірок підтримують український народ фінансово, морально тощо. Так, Оксимирон даватиме антивоєнний концерт у Туреччині, Міла Куніс разом із Ештоном Катчером збирає кошти, а Чулпан Хаматова відкрито виступила проти війни.

Також долучився до підтримки України відомий кулінар Ектор Хіменес-Браво. За декілька днів до початку російського вторгнення кулінар полетів у відпустку в Колумбію. Там він мав місяць відпочивати разом з мамою. Однак війна все змінила.

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Не зміг сидіти та чекати закінчення війни. Як ви всі знаєте, за кілька днів до війни я поїхав у відпустку до мами у Колумбію. Планував відпустку з мамою на місяць, але тут почалася війна. Спочатку я не міг у це повірити. Думаю, як і ви. Після чого вся Україна і весь світ згуртувалися. Ми допомагали, чим могли, – написав кулінар.

Ектор не міг чекати завершення війни на батьківшині. Наразі він перебуває у Варшаві. Саме там нині багато українських біженців.

У Польщі Хіменес-Браво співпрацює з місцевими організаціями, які координують біженців. До слова, перебуваючи ще в Колумбії, кулінар організовував гуманітарну допомогу поліції, військовим та теробороні.

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Моє серце болить за Україну. Моє місце тут. Українці – моя сім'я. Я прилетів до Варшави. Тут уже 1,5 мільйона українців, і їм усім потрібна допомога. Працюю одразу з декількома організаціями. Я з вами. Кожен має робити щось для перемоги. Поки наші герої захищають наш будинок, я допомагатиму в тилу, – написав він.

Ектор зізнався, що хоче вже якнайшвидше повернутися в Україну і відбудовувати її. За словами кулінара, це буде швидкозростаюча і процвітаюча країна у світі, адже українці найкращі.

Раніше зі сльозами на очах Пенелопа Крус підтримала українців, які переживають найчорнішу сторінку історії. Також акторка Емілія Кларк збирає допомогу для українців.

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