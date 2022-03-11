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Репер Оксимирон дасть антивоєнний концерт у Туреччині, а прибуток відправить на допомогу дітям українських біженців

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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11 березня, 20:57
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Російський репер, який часто виступає проти безчинства російської влади, в черговий раз озвучив свою громадянську позицію
Оксимирон засуджує російське вторгнення в Україну
Оксимирон засуджує російське вторгнення в Україну / Фото: открытые источники

Популярний російський репер Оксимирон (Мирон Федоров – справжнє ім'я артиста, прим.ред.) – один із тих артистів у РФ, хто часто виступає проти беззаконних дій влади, неодноразово виходив мітинги і всіляко озвучував несправедливість.

У момент, коли Росія напала на Україну, він не став відмовчуватися, як інші російські артисти, а заявляв, що засуджує це варварське вторгнення та відкладе на невизначений термін свої заплановані концерти у Москві та Санкт-Петербурзі. Зазначимо, концерти мали пройти у березні та стати першими сольними виступами репера з 2017 року. Артист вирішив перенести їх, бо, за його словами, він не може розважати своїх шанувальників, доки Росія воює з Україною. Ось що говорив тоді Оксимирон:

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Я сьогодні не обмежусь словами про те, що я за мир і проти війни, тому що на словах всі завжди за мир і проти війни, однак це не заважає вести загарбницькі війни. Я хочу сказати, що я конкретно проти тієї війни, яку зараз розв'язує Росія проти народу України. Я вважаю, що це катастрофа та злочин.

Оксімірон / скріншот

А сьогодні репер заявив, що дасть у Туреччині кілька благодійних концертів проти війни в Україні. Прибуток від концертів буде скерований на допомогу дітям українських біженців. Про запуск акції під назвою "Russians Against War" він повідомив у своїх соцмережах.

Вже більше двох тижнів триває війна в Україні і водночас є десятки мільйонів росіян, які категорично не згодні з цією війною. Я вважаю, що потрібно якнайголосніше про це сказати. І тому я оголошую серію своїх благодійних концертів, яка називатиметься "Russians Against War". Зараз у Росії неможливо зробити антивоєнний концерт, бо, як би шалено це не звучало, все антивоєнне під забороною, запроваджено тотальну цензуру і всім, хто хоч якось висловлюється проти цієї війни, потенційно загрожує кримінальне переслідування.

Дивіться відеозвернення Оксимірона далі. У ролику є ненормативна лексика (18+).

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Також ми нагадуємо, що в Росії залишається низка людей, які засуджують дії Путіна та вимагають від нього припинити військові безчинства в Україні. Багато хто з них був змушений покинути країну.

Ми впевнені у перемозі. Все буде Україна!

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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