Мать драконов с нами: Эмилия Кларк собирает помощь для украинцев

Звезда "Игры престолов" призвала свою аудиторию помочь Украине и вынужденным переселенцам

Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк поддержала Украину / Фото: instagram.com/emilia_clarke, HBO

Пока российские звезды поливают грязью украинских артистов, как вот Оля Бузова, которая наехала на Макса Барских, западные селебритис всячески помогают нашей стране.

Ранее голливудская пара Мила Кунис и Эштон Катчер собрали 20 млн долларов для украинцев, а теперь пожертвования собирает и звезда "Игры престолов", британская актриса Эмилия Кларк.

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В своем Instagram-профиле она опубликовала несколько фото. Примечательно, что на Эмилии белая футболка с украинским флагом.

Горжусь тем, что стою за Украину. Как и невероятная, красивая команда из моего последнего проекта. Эти футболки были самым желанным подарком, который я когда-либо имела честь получить, – написала Кларк в посте.

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Она рассказала фолловерам, как помочь украинскому народу, оставив ссылки на профили, и добавила, что ее "сердце разрывается из-за продолжающихся страданий, боли и горя, которые переживают миллионы людей в Украине".

Ранее британский актер Бенедикт Камбербэтч снова поддержал Украину, развернув наш флаг на кинопремии в Санта-Барбаре.

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