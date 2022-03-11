Мать драконов с нами: Эмилия Кларк собирает помощь для украинцев

Пока российские звезды поливают грязью украинских артистов, как вот Оля Бузова, которая наехала на Макса Барских, западные селебритис всячески помогают нашей стране.
Ранее голливудская пара Мила Кунис и Эштон Катчер собрали 20 млн долларов для украинцев, а теперь пожертвования собирает и звезда "Игры престолов", британская актриса Эмилия Кларк.
В своем Instagram-профиле она опубликовала несколько фото. Примечательно, что на Эмилии белая футболка с украинским флагом.
Далее по теме
Горжусь тем, что стою за Украину. Как и невероятная, красивая команда из моего последнего проекта. Эти футболки были самым желанным подарком, который я когда-либо имела честь получить, – написала Кларк в посте.
Она рассказала фолловерам, как помочь украинскому народу, оставив ссылки на профили, и добавила, что ее "сердце разрывается из-за продолжающихся страданий, боли и горя, которые переживают миллионы людей в Украине".
Ранее британский актер Бенедикт Камбербэтч снова поддержал Украину, развернув наш флаг на кинопремии в Санта-Барбаре.
Не забывайте, что вся самая свежая информация есть в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.