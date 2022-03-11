Пішла епоха! Бузова, Рудковська, Білан та інші російські зірки прощаються з Instagram

Російські зірки йдуть із Instagram / Фото: Instagram

Роскомнагляд позбавляє російських селебрітіс одного з головних джерел заробітку – Instagram. З 14 березня соціальна мережа буде недоступна у РФ .

З цієї нагоди багато російських зірок прощаються зі своїми шанувальниками і обіцяють зустрітися на теренах інших, поки що доступних, майданчиків.

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Ольга Бузова

Закриття Instagram стало справжньою втратою для Ольги Бузової. Як відомо, співачка почала вести свій блог у соцмережі ще 2012 року. За цей час Оля зібрала 23,3 мільйони фоловерів.

Зі своїми фанатами Бузова ділилася всіма подробицями свого життя і зробила свій профіль найпопулярнішим на теренах Росії та СНД.

Мої хороші, я тут з вами з кінця 2012 року ... (12.12.2012) ділилася всім, що відбувалося ... своїм щастям, любов'ю, розлученням і болем, творчістю, перемогами та поразками, злетами та падіннями ..., – написала Оля. – Зараз пишу пост та плачу? сподіваюся, що це все не правда, і ми залишимося тут ... Але все ж таки ... щоб не втрачати мене, у мене є мій ТГ, Посилання в шапці і сторіс.

І мій офіційний VK? який я веду ще зі школи.

Скріншот – instagram.com/buzova86

Оксана Самойлова

Ще один "мамонт" Instagram Оксана Самойлова. Дружина репера Джигана, як і Бузова, на теренах соцмережі вже понад 10 років. Аудиторія у неї теж зібралася чималенька – 15,3 мільйона підписників.

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У соцмережі у Самойлової залишилося все – колаборації, купа рекламних контрактів, а головне – марафон, у якому вона навчала своїх клієнтів "заробляти мільйони". Щоправда, як тепер займатись інстациганством без "інсти" Оксана не розповіла.

10 років щодня я вела інсту, ви у мене були найактивнішою аудиторією серед усієї російськомовної інсти, – звернулася Самойлова.

Скріншот – instagram.com/samoylovaoxana

Яна Рудковська

Ще одна активна користувачка, продюсер Яна Рудковська теж позбудеться всіх своїх рекламних контрактів. Більше ніяких розіграшів сумок від Louis Vuitton, Яна... Хоча про що ми? Бренд слідом за іншими світовими компаніями пішов з російського ринку.

Сумно розлучатися тут через 10 років дружби та спілкування! Ми сперечалися тут і сміялися, сумували та раділи разом! Сподіваюся ми все одно колись зустрінемося, а можливо зовсім скоро! Є таке передчуття! А я рідко помиляюсь! – звернулася до фоловерів Рудковська.

Скріншот – instagram.com/rudkovskayaofficial

"Голуб світу" (а саме так називала свій канал продюсер) переходить у Telegram. Чекаємо на рекламу білоруського трикотажу в чаті!

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Дима Білан

Слідом за своїм продюсером із усіма шанувальниками в Instagram попрощався російський співак Діма Білан. Виконавець також створив свій канал та спільноту у "Вконтакті".

У світлі останніх подій Instagram може бути заблокований на території Росії. Але наш з вами зв'язок на цьому не переривається! Тому, щоб бути разом і не загубитися – пропоную вам перейти у доступні соціальні мережі – ВКонтакті та Телеграм! – написав Білан.

Скріншот – instagram.com/bilanofficial

У соцмережі за Біланом стежили 3,8 млн фанатів.

Настя Івлєєва

Для Івлєєвої Instagram став справжнім щасливим квитком, адже саме там Настя розпочала свій блогерський шлях, знімаючи кумедні короткі відео. Ця соцмережа подарувала Івлєєвій визнання публіки, мільйонні контракти та дорогу на великий екран. За кількістю підписників вона майже наздогнала Ольгу Бузову – у Насті 19 мільйонів шанувальників у Мережі.

Блогерша висловилася про закриття Instagram у своій манері.

п**дарики, друзі! епоха, прощай! 6 славних років творчості, натхнення, мотивації, відкриттів, досягнень, звершень летять у оч* до диявола! дякую вам за те, що були поруч і ми проживали стільки щасливих моментів разом і скільки ще не встигли! люблю! – висловилася Івлєєва.

Скріншот – instagram.com/_agentgirl_

Даня Мілохін

Справжнє розчарування чекало і на Даню Мілохіна. Ще в січні, коли всі лише жартували про "лазню" TikTok, блогер збирався перейти до Instagram, але й його тепер закривають.

Тоді, в GQ TVШОУ Мілохіна поставили в глухий кут питаннями про те, чим він займатиметься, якщо закриють соцмережі.

Instagram та YouTube немає? Піду працювати в McDonald's... чи піду в дитячий садок працювати...У шиномонтаж? Я, до речі, вивчився на автомеханіка, я думаю, у мене щось вийде, – відповів Шастуну Мілохін.

Сподіваємось, що Даня згадає втрачені знання! А поки що Мілохін закликає своїх фоловерів додатися до нього в "ВК".

Скріншот – instagram.com/danya_milokhin

Також ми нагадуємо, що в Росії залишається низка людей, які засуджують дії Путіна та вимагають від нього припинити військові безчинства в Україні. Багато хто з них був змушений покинути країну.

Ми впевнені у перемозі. Все буде Україна!