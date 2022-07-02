За "нахабну тварюку": Репяхова поквиталась з ексдружиною Віктора Павліка

Катерина Репяхова відсудила грошову компенсацію у Лариси Созаєвої: відома сума / Фото: Колаж: Сьогодні

За перепалкою теперішньої дружини Віктора Павліка з колишньою – Ларисою Созаєвою спостерігала вся країна. Восени минулого року Репяхова заявляла, що її блог у Instagram намагаються знищити, а з нею відмовляються працювати рекламодавці через атаку ботів. Вона натякнула на Ларису.

У відповідь Созаєва записал відеозвернення Каті, де обізвала її "нахабною та холоднокровною тварюкою" і попросила залишити її у спокої. Після цих слів Репяхова подала на свою попередницю позов і хотіла відсудити моральну компенсацію. Подейкують, що блогерка вимагала 50 тис. грн.

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Пройшло декілька місяців і став відомий вердикт – теперішня дружина Павліка перемогла в суді. Дніпровський суд Києва частково задовольнив її позов.

За свої слова у бік Репяхової Созаєва тепер має виплатити блогерці грошову компенсацію в розмірі 8 тис. гривень. Про це Катя повідомила в Instastories.

Між нинішньою та колишньою дружинами Віктора Павліка складні стосунки / Фото: Колаж: Сьогодні

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Вважаю, що маю поділитись з вами цим. Бо вся ця історія відбувалась у вас на очах, – звернулась блогерка до фоловерів.

Скриншот з Instastories

Як пояснила Катя, вона це показала для того, щоб люди, які пишуть "гидоту" на інших, знали – за це вони можуть понести відповідальність.

Скриншот з Instastories

До речі, під час подання позову на Созаєву Репяхова тоді заявляла, що отриманні гроші віддасть на благодійність.

Що відомо про скандал дружин Віктора Павліка

Нагадаємо, причиною конфлікту між жінками стала квартира. Житло було придбане в кредит ще за часів шлюбу артиста та Созаєвої. Артист обіцяв лишити його Ларисі та їхньому синові Павлу. Зазначимо, хлопець помер від раку в 2020-му.

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Торік Репяхова разом з чоловіком запропонували Ларисі продати квартиру та погасити кредит. Жінка натомість отримала б 100 тисяч доларів на купівлю іншої оселі. Водночас Созаєва заявила, що її намагаються вигнати з дому. Так і зав'язалася сварка.

Як відомо, ідею дружини подати позов на Созаєву за образи Павлік спочатку не підтримав. Блогерка навіть не виключала, що це зруйнує їхній шлюб. Тасзрештою вона таки розібрлась черз суд з ексдружиною співака.

Сама ж Лора поки не коментувала рішення суду.

Нещодавно ми писали, що дружина Віктора Павліка не може звикнути до свого однорічного сина. У чому причина – дивіться тут.