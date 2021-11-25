Жена Виктора Павлика пожаловалась, что ее карьеру блогера хотят уничтожить

Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова у себя в Instagram рассказала, что рекламодатели отказываются с ней работать

Екатерина Репяхова рассказала о проблемах со блогом в Instagram / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова активно развивает свою страничку в Instagram. Она не раз в интервью признавалась, что блог приносит хороший доход. Но сегодня Екатерина у себя в соцсетях сообщила, что от ее услуг начали отказываться рекламодатели.

Меня хотят уничтожить. Меня, мою блогерскую деятельность, мой труд, мою репутацию и все мои вложения в десятки тысяч долларов, – написала жена певца.

По словам Екатерины, у нее нет врагов и недоброжелателей кроме одного человека.

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Не может простить мне мои успехи и открыто желает моей семье всю жизнь жить на съемных квартирах. Но не пойман – не вор! – добавила Репяхова.

А все началось с того, что на странички, для которых Екатерина Репяхова делала рекламу, стали приходить боты. В итоге рекламодатели отказываются сотрудничать с женой Виктора Павлика и просят вернуть деньги за рекламу. У себя в Instagram Екатерина опубликовала несколько скриншотов.

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

В комментариях Екатерину стали поддерживать.

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Хоть Екатерина Репяхова не стала называть имена людей, которых подозревает в организации атак ботов, но в комментариях предположили, что это бывшая жена Виктора Павлика – Лариса Созаева.

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Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

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