Наречений Анни Трінчер викликав черговий скандал: блогер збільшив собі губи

Олександр Волошин збільшив губи / Фото: instagram.com/voloshyn_xx
Скандальний блогер Олександр Волошин, з яким нещодавно заручилася співачка та блогер Анна Трінчер, вирішив збільшити собі губи.
Майже тиждень Волошин приховував частину свого обличчя від передплатників і тримав інтригу, але вирішив повідомити про кардинальні зміни в Instastories.
На сеанс до косметолога Волошин вирушив разом зі своєю коханою Ганною. Весь процес дівчина знімала на відео.
І хоча блогер розповів про процедуру своїм фоловерам, показувати результат він не поспішає. Саме тому багато шанувальників запідозрили Олександра у хайпі.
Підтвердженням того, що хлопець все ж таки зробив ін'єкцію в губи, може бути реакція його родичів, яку він також опублікував у своєму акаунті.
Мама Волошина, побачивши сина, розплакалася і назвала такий вчинок "ганьбою".
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