Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Боснія - Україна: онлайн Боснія - Україна: онлайн 💸 Тисяча Зеленського 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами 📲 Операція Цифровізація

Катування Менсона

Спойлер від Злати

Вільям лютує

Молода Єлизавета

Шоу "Маска". Сезон 2

Старі речі Кейт
СЬОГОДНІ Зірки Українські

"Я б не поспішала": реакція фанів на рішення Анни Трінчер збільшити груди

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
16 листопада, 18:13
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
20-річна блогерка вирішила не відставати від трендів пластичної хірургії селебретіс. Зараз дівчина активно роздумує над трансформацією зовнішності, проте не всі схвалюють це
Анна Трінчер показала, як ходила на консультацію щодо збільшення грудей.
Анна Трінчер показала, як ходила на консультацію щодо збільшення грудей. / Фото: instagram.com/annatrincher_official

У блогерів дедалі більше стає популярною тенденція – збільшення грудей. От і Анна Трінчер показала своїм прихильникам примірку штучних грудей.

Дівчина була на консультації у пластичного хірурга та зізналася, що думає про маммопластику вже кілька років.

Реклама
Фото: скріншот instagram/annatrincher_official

Ба більше, як розповіла Аня, рік тому вона втекла з відповідної операції, бо злякалася.

Наважуюсь на це вже кілька років. У мене довга історія з грудьми. До 17 років мене запевняли, що вони виростуть, але мене нахабно обманювали. Не допомагали ні капуста, ні спорт, нічого – написала артистка у Instagram.

Фото: скріншот instagram/annatrincher_official

Спочатку Трінчер хотіла груди другого розміру, проте потім ще приміряла розміри 2,5, третій та 3,5. Однак останній варіант зірка одразу заперечила.

Цікаво, що на консультацію з Анною ходив її бойфренд, блогер Олександр Волошин. Спочатку він жартома сказав дівчині: "Якби я вже робив, то робив більші".

Реклама

Але згодом Саша почав побоюватися, що після операції його кохана не зможе годувати дитину грудьми, проте лікар розвіяв його сумніви.

Дівчина повідомила підписникам, що отримала документи на операцію, але остаточного рішення поки що не прийняла.

Реклама

Водночас фоловери розділилися на два табори з цього приводу: одні підтримали дівчину, інші ж сказали, що рано:

  • Ніт(
  • Тебе Бог створив таку. Будь природною дівчиною. Ти дуже мила.
  • Хочеш – роби! Це твоє життя.
  • Я б не поспішала. Може через пару років?
  • Не потрібно, такі як у тебе – шикарні.
  • Звичайно, якщо є можливість, робити обов'язково! Життя одне.
  • Може коли народиш, щоб потім одразу, після годування все одно трохи обвиснуть.
  • Твоє тіло,твій вибір!)
Фото: скріншот instagram/annatrincher_official

Коротко про зірку

Анна Трінчер стала відомою завдяки участі в шоу "Голос. Діти" та "Голос країни". У 2015 році вона представляла Україну на дитячому Євробаченні та посіла 11-те місце. Також дівчина зіграла одну з головних ролей у серіалі "Школа".

Артистка на дитячому Євробаченні-2015.
Артистка на дитячому Євробаченні-2015. / Фото: Скріншот з YouTube

Влітку цього року акторка розповіла, що кілька місяців перебувала в аб'юзивних стосунках. Зараз вона зустрічається з блогером Олександром Волошиним.

Більше новин про трансформацію зірок:

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow за ЗІРКИ
На кого підписатись
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Цитата дня

Ми мали конфлікт з однією дуже впливовою людиною в Одесі. Стався інцидент

Світлана Лобода українська співачка
Відверті коментарі зірки
Вона сказала "ТАК"
Крістен Стюарт & Ділан Майєр
Як це було?
Сольник зірки
Олег Вінник
25 листопада / 19:00
Головні концерти листопада
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue напередодні грудневої прем'єри
Розкішні фотки у стилі Керрі
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти