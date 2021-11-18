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Анна Трінчер виходить заміж за скандального блогера. Пара обіцяє сенсаційне весілля

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
18 листопада, 13:10
В закладинки
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Блогер Олександр Волошин освідчився співачці наприкінці жовтня. За словами закоханих, готуватись до весілля вони почнуть вже взимку
Обранцем 20-річної зірки серіалу "Школа" став 24-річний TikTok-блогер Олександр Волошин.
Обранцем 20-річної зірки серіалу "Школа" став 24-річний TikTok-блогер Олександр Волошин. / Фото: Instagram

Ще вчора 20-річна блогерка ходила на консультацію щодо збільшення грудей, а вже сьогодні стало відомо, про її заручини. Тепер головне, щоб через декілька днів це все не виявилося пранком, адже блогери люблять так жартувати.

Трінчер розповіла, що освідчення 24-річний Сашко зробив біля одного з торгових центрів у Києві, влаштувавши байкшоу: "У мене тремтіли руки, я навіть першою на коліна впала".

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Я залишилася в машині на парковці, а Сашко вийшов, але попросив мене знімати на телефон, якщо я раптом побачу щось незвичне. І тут виїжджають 40 байкерів, останнім виїжджає Сашко як справжній принц! Але не на білому коні, а на чорному байку, – розповіла співачка в інтерв'ю "КП в Україні".

Блогер освідчився акторці ще у жовтні.
Блогер освідчився акторці ще у жовтні. / Фото: Instagram

Дівчина зізналась, що її рідні досить негативно відреагували на таку подію: мама образилась, що її не попередили про це, а бабуся з тіткою вважають, що їй ще зарано одружуватись. Та все ж Аня почувається вкрай щасливою і вже незабаром розпочне готуватись до свята.

Рідні Анни Трінчер досить негативно відреагували на таку подію.
Рідні Анни Трінчер досить негативно відреагували на таку подію. / Фото: Instagram

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Весілля вони планують влаштувати влітку 2022 року. Пара не хоче традиційного торжества, а щось "кринжове".

Волошин поділився, що свято він хоче організувати у своєму стилі – сенсаційне та вибухове. Однак, за його словами, він ще думатиме, як "здивувати медійний світ".

Це в моєму стилі буде – завжди роблю щось незвичайне, що викликає якусь емоцію та реакцію, – розповів блогер.

А дівчина бачить церемонню у вигляді шоу, де буде об'єднано кілька культур: "У мені багато національностей: є і туркменська, і єврейська, і польська".

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До важливого дня Волошин почав готуватись за три тижні.
До важливого дня Волошин почав готуватись за три тижні. / Фото: Instagram

На торжество пара планує запросити багато зіркових гостей: Jerry Heil, Настю Каменських із Потапом, Надю Дорофєєву з Володимиром Дантесом, Позитива, а також Михайла Поплавського та Павла Зіброва. А хто розважатиме публіку – поки не відомо.

Олександр та Анна часто знімають своє життя в стилі реаліті-шоу. Вони неодноразово "розставались" на камеру та навіть встрягали у скандали. До речі, їхні ролики завжди виглядають приголомшливо. Здається, ми знаємо в чому секрет.

Коротко про Трінчер та Волошина

Анна Трінчер стала відомою завдяки участі в шоу "Голос. Діти" та "Голос країни". У 2015 році вона представляла Україну на дитячому Євробаченні. Також дівчина зіграла одну з головних ролей у серіалі "Школа". Зараз вона активно розвиває співочу та блогерську кар'єру.

Олександр Волошин займається бізнесом та блогерством. Він відомий своїми скандальними витівками та пранками.

Нагадаємо, у червні хлопець просто на вулиці подарував юній підписниці iPhone 11, але коли вимкнулася камера, хлопець почав виривати смартфон із рук дитини. Пізніше Волошин зізнався, що ця витівка була постановкою для привернення уваги та безкоштовного піару. Тоді він отримав мільйонні охоплення у ЗМІ та у Мережі.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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