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Трінчер про сварку з рідними та зіпсовану пропозицію: Мама сказала не запрошувати її на весілля

Ексклюзив
Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
19 листопада, 14:45
В закладинки
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Тепер співачка Анна Трінчер перебуває в статусі нареченої. Місяць тому її хлопець, блогер Олександр Волошин зробив пропозицію руки і серця. Проте зірка зізналась, що рідні зіпсували її сюрприз, а тепер ще й ображаються
Анна Трінчер виходить заміж за скандального блогера Олександра Волошина.
Анна Трінчер виходить заміж за скандального блогера Олександра Волошина. / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Хоч і освідчення Саша зробив 22 жовтня, але про заручини пара офіційно оголосила вчора. "Сьогодні" дізналися у Ані усі подробиці заручин та плани на весілля. Насамперед 20-річна артистка зазначила, що це ніякий не пранк: " з такими речами не жартують".

Сюрприз Ані було зіпсовано ще до заручин

Дівчина розповіла, що її сюрприз зіпсували рідні. Так, бабуся повідомила мамі, яка була тоді в Іспанії, про заручини. Інформація шокувала та збентежила їх. Аня втратила їхню підтримку і почалися дзвінки з претензіями. Сама ж артистка тоді нічого про пропозицію не знала, але мама в це не повірила. ​

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Рідні Анни Трінчер досить негативно відреагували на таку подію.
Рідні Анни Трінчер досить негативно відреагували на таку подію. / Фото: Instagram

Мама мені казала, мов: "Можеш мене не запрошувати на весілля", "Як ти могла" і так далі. Я починаю усвідомлювати, що відбувається. У мене істерика, сльози. Я розумію що це був сюрприз для мене, який зіпсували. На жаль, мама так і не повірила, що я не знаю нічого про це. Вийшла у мене така подвійна несправедливість, – ділиться артистка.

Проте перед Сашею у день заручин Трінчер поводилась так, ніби нічого не знала. Та Аня переживала за інше – панічні атаки, які у неї могли виникнути через бурхливість різних емоцій.

Моя перша думка була, коли байкери почали їздити, багато галасу навколо, – головне не зловити панічну атаку. Саша потім зізнався, що також за це думав. Але я була в моменті і просто насолоджувалася тим, що відбувається, – додала Трінчер.

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Також Аня пояснила, чому аж місяць приховували радісну звістку від усіх. За словами дівчини, найперше вони просто хотіли спокійно відпочити та самим переварити цю подію.

По-друге у мене лежала у скарбинці пісня "Лише тебе", яка була вже записана, але не випущена. Я навіть не підозрювала, настільки доленосною вона була на той момент. І коли все сталось: рідні не прийняли і мама не привітала – це все засмучувало мене і повернуло до пісні. Я зрозуміла, що саме час показати її світу. Також ми зняли кліп, хоч і не збирались, тим паче в Танзанії на відпочинку. Тому затримали все на місяць.

Аня додала, що вони з Сашею довго обговорювали тему весілля. За її словами, хлопець хотів спершу отримати одобрення від її рідних.

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Саші важливо, щоб я комфортно себе відчувала, і щоб не псувались мої родинні зв’язки на тлі наших стосунків. Він хотів, щоб все було добре, але на жаль не все так вийшло, – розповіла співачка.

Аня та Саша не планують влаштовувати класичне весілля.
Аня та Саша не планують влаштовувати класичне весілля. / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Яким буде весілля Трінчер та Волошина

Аня поділилась подробицями про майбутнє весілля, яке скоріше всього пройде влітку 2022 року. Дівчина підтвердила, що банальної класики не хочеться, тож вони розглядають варіант гротеску, яскравості та помпезності. Однак пишної весілної сукні дівчина не заперечує.

Трінчер розповіла про подробиці майбутнього весілля.
Трінчер розповіла про подробиці майбутнього весілля. / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Хочеться щоб це взагалі не асоціювалось з весіллям в стандартному розумінні. Звісно, будуть елементи класики: вінчання, пишна сукня, не обов’язково біла, та костюм. Інші деталі в плані гостей та приміщення – залежитимуть від бюджету, який ми ще не обговорювали.

Відзначимо, Олександр та Анна часто знімають своє життя в стилі реаліті-шоу. Вони неодноразово "розлучалися" на камеру та навіть потрапляли у скандали. До речі, їхні ролики завжди виглядають приголомшливо. Здається, ми знаємо в чому секрет.

Lovestories Трінчер та Волошина

Анна зізналась, що їхня історія кохання довга та забавна. Пара зустрічається близько семи місяців, але знайомі вони вже понад 1,5 років.

Співачка та блогер планують весілля на літо 2022 року.
Співачка та блогер планують весілля на літо 2022 року. / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Трінчер випробовувала Волошина на стійкість, адже хотіла серйозності, а не коротких інтриг. Тож спочатку у пари було багато яскравих подорожей, прогулянок, побачень, які згодом переросли у почуття.

Коли ми познайомились, у мене був хлопець, а він тільки розстався після п’ятирічних стосунків. Ми навіть не розглядували один одного як хлопець та дівчина. Ми тричі пробували почати стосунки і згодом все вийшло, – поділилась дівчина.

До важливого дня Волошин почав готуватись за три тижні.
До важливого дня Волошин почав готуватись за три тижні. / Фото: Instagram

За словами Ані, вони з Сашею внутрішньо подорослішали, стали досвідченіші і зійшлись.

Що ж тепер чекаємо ще одного зірково весілля, яке обіцяє здивувати.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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