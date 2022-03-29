Зірка "Універа" поскаржився, що надто багато санкцій. Українці йому відповіли

Стасу Ярушину пояснили, кому треба дякувати за санкції проти Росії / Фото: Instagram

Марафон скарг серед зірок продовжується. Яна Рудковська шокована подорожчанням паперу, Лоліта – цінами на цукор, а актор із серіалу "Універ" Стас Ярушин скаржиться, що санкцій надто багато.

За словами актора, він вже збився в підрахунках щодо кількості санкцій, яких з кожним днем стає все більше. Але його навіть не це хвилює, а те, що вони "стосуються звичайних громадян, які не в курсі всього"

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Причому парадокс у тому, що ці санкції відповідають і на захід, але вони продовжують їх штампувати. Завжди є наслідки, ну не всі санкції діятимуть тільки в один бік, – написав Ярушин в Instagram.

Скріншот: Instagram

На думку зірки "Універа", тепер гірше стане жити не тільки в Росії, а й в інших країнах.

Просто все це призведе до проблем з продовольством у всіх, а ще жорсткіше це торкнеться тих, хто взагалі ні до чого. У бідних країнах все буде ще жорсткішим, на жаль. І повторюся, ідіотизм у тому, що це торкнеться звичайного народу з обох боків, за що й прикро.

У коментарях українці не стали мовчати і пояснили йому, чому весь світ запроваджує санкції проти Росії.

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Додамо, російські зірки дедалі частіше скаржаться на вплив санкцій за вторгнення в Україну. Олександр Васильєв казав, яке сумне майбутнє чекає на російську моду, а шанувальниця Путіна Анна Нетребко сидить без роботи.

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