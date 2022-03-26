Путіністка Рудковська поскаржилася на високі ціни через санкції і сподівається, що це ненадовго

У зірок російського шоу-бізнесу новий марафон . Тепер вони плачуть не через закриття Instagram, а через високі ціни в Росії. Продюсер Діми Білана поскаржився, що папір у Росії тепер коштує дорого.
Як зазначила Рудковська, за шість пачок паперу на одному із сайтів заплатила шість тисяч рублів (1 756 гривень)
Напружена і цінник!....Ні.. ну треба з цим щось робити, товариші! Сподіваюся це тимчасове явище – написала Яна у Telegram-каналі.
У коментарі росіяни розкритикували Рудковську, що вона нарікає на проблеми в Росії.
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До речі, Росія останні кілька тижнів уже відчуває вплив санкцій за напад на Україну:
- Вікторія Боня почала торгувати прокладками ;
- Олександр Васильєв казав, яке сумне майбутнє чекає на російську моду ;
- Денис Майданов пропонував убогу альтернативу "Євробачення".
- Ганна Нетребко сидить без роботи .
- Ксенія Бородіна, яка досі не коментує війну в Україну, поскаржилася на подорожчання товарів.
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