Путіністка Рудковська поскаржилася на високі ціни через санкції і сподівається, що це ненадовго

Яна Рудковська, котра обстріли українських міст російськими окупантами називає фейком, вже на собі відчула вплив санкцій проти Росії

Яна Рудковська прокоментувала подорожчання в Росії через санкції / Фото: скріншот

У зірок російського шоу-бізнесу новий марафон . Тепер вони плачуть не через закриття Instagram, а через високі ціни в Росії. Продюсер Діми Білана поскаржився, що папір у Росії тепер коштує дорого.

Як зазначила Рудковська, за шість пачок паперу на одному із сайтів заплатила шість тисяч рублів (1 756 гривень)

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Напружена і цінник!....Ні.. ну треба з цим щось робити, товариші! Сподіваюся це тимчасове явище – написала Яна у Telegram-каналі.

У коментарі росіяни розкритикували Рудковську, що вона нарікає на проблеми в Росії.

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

До речі, Росія останні кілька тижнів уже відчуває вплив санкцій за напад на Україну:

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