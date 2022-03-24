Улюблениця Путіна божеволіє в соцмережах, втративши роботу через підтримку його кривавого режиму

Ось і настала розплата за мовчання: Анну Нетребко звільнили скрізь, де тільки можна

Завдяки Путіну, Анні Нетребко тепер немає чим зайнятися / Фото: открытые источники, Instagram

У кривавого диктатора Путіна багато улюбленців серед зірок шоу-бізнесу, яких тримають на короткому поводку. Це путіністи Газманов, Расторгуєв та багато інших. Багато хто з них на своїй шкурі починає відчувати розплату за мовчання, а отже, підтримку війни Путіна проти України. Одна з них – оперна співачка Анна Нетребко.

Нагадаємо, нещодавно Анну Нетребко відсторонили від постановок у Метрополітен-опера та замінили її українською солісткою Людмилою Монастирською. Поки що українка займе місце росіянки лише у постановці "Турандот" цієї весни.

Реклама

Також через те, що Нетребко відмовилася виступити проти політики Володимира Путіна, з нею відмовилися співпрацювати міланський театр La Scala, Баварська державна опера, її виключили зі списку артистів німецького лейблу. Зірка опери втратила роботу і тепер б'є байдики, пробуючи на собі фільтри інстаграму.

Анна Нетребко

Вона, до речі, пишається своїм статусом улюблениці Путіна. Нетребко отримувала з його рук нагороди і неодноразово приймала публічні привітання з днем народження.

Путін та Нетребко

Щодо позиції Нетребко стосовно російського вторгнення в Україну, вона говорила, що бажає всім миру і переживає за своїх друзів в Україні. Але не засудила Путіна і не назвала його відповідальним за геноцид українців. Також вона вважає, що це неправильно, коли відомих людей змушують висловлюватись проти Росії.

Реклама

скриншот з інстаграму Нетребко

Ми не маємо сумнівів, що незабаром той час, коли артистці, яка до того ж шанувальниця так званих "ЛДНР", просто не буде що їсти і вона прозріє.

До речі, Росія останні кілька тижнів уже відчуває вплив санкцій за напад на Україну:

Але далі буде! Кожен, хто підтримує війну проти України або схвалює її своїм мовчанням, відповість за все і відчує на собі всі наслідки війни – справедливість переможе!

Реклама

Відзначимо, що найсвіжіші новини та оновлення ви можете знайти в нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події.