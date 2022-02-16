Переможців премії "Оскар-2022" уперше в історії допоможуть визначити глядачі

На 94-й премії "Оскар" на кінофанів чекають нововведення. Тепер долю улюбленого фільму глядачі зможуть вирішити за допомогою спеціального голосування.

"Оскар" / Фото: Getty Images

Глядачі вже встигли ознайомитися з усіма номінантами на кінопремію у 2022 році . Тепер вони зможуть не лише вболівати за фаворитів, а й матимуть шанс підтримати їх своїми голосами.

Оргкомітет "Оскара" заявив, що вперше в історії церемонії з'явиться спеціальна номінація, в якій нагороду отримає фільм, який зібрав найбільший відгук кінофанів.

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Голосування відбуватиметься у соціальній мережі Twitter. Щоб підтримати улюблений фільм, користувачі повинні публікувати пости з назвою кінокартини та хештегом #OscarsFanFavorite.

Публікувати пости на підтримку можна вже зараз, період проведення голосування триватиме до 3 березня.

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Крім того, фанати зможуть залишити свій голос на офіційному сайті церемонії . А також троє з них матимуть шанс бути присутнім на 95-й церемонії нагородження "Оскар".

На цьому приємні бонуси від кіноакадемії не закінчуються. Окрім улюбленого фільму, глядачі можуть вибрати улюблену сцену з картини. Для цього потрібно поставити хештег #OscarsCheerMoment.

П'ятеро з тих, хто проголосував, отримають безкоштовні квитки в кінотеатри на рік, підписку на стрімінгові сервіси та ексклюзивні сувеніри з магазину музею Академії кіномистецтва.

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Нагадаємо, що церемонія нагородження "Оскар" відбудеться 27 березня 2022 року.