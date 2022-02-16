Переможців премії "Оскар-2022" уперше в історії допоможуть визначити глядачі

Глядачі вже встигли ознайомитися з усіма номінантами на кінопремію у 2022 році . Тепер вони зможуть не лише вболівати за фаворитів, а й матимуть шанс підтримати їх своїми голосами.
Оргкомітет "Оскара" заявив, що вперше в історії церемонії з'явиться спеціальна номінація, в якій нагороду отримає фільм, який зібрав найбільший відгук кінофанів.
Make movie history цей рік з #OscarsFanFavorite and #OscarsCheerMoment .- The Academy (@TheAcademy) February 14, 2022
Head to https://t.co/HjaTjZfexf for more information. pic.twitter.com/GCPtespLqP
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Голосування відбуватиметься у соціальній мережі Twitter. Щоб підтримати улюблений фільм, користувачі повинні публікувати пости з назвою кінокартини та хештегом #OscarsFanFavorite.
Публікувати пости на підтримку можна вже зараз, період проведення голосування триватиме до 3 березня.
Крім того, фанати зможуть залишити свій голос на офіційному сайті церемонії . А також троє з них матимуть шанс бути присутнім на 95-й церемонії нагородження "Оскар".
На цьому приємні бонуси від кіноакадемії не закінчуються. Окрім улюбленого фільму, глядачі можуть вибрати улюблену сцену з картини. Для цього потрібно поставити хештег #OscarsCheerMoment.
П'ятеро з тих, хто проголосував, отримають безкоштовні квитки в кінотеатри на рік, підписку на стрімінгові сервіси та ексклюзивні сувеніри з магазину музею Академії кіномистецтва.
Нагадаємо, що церемонія нагородження "Оскар" відбудеться 27 березня 2022 року.