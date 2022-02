Переможців премії "Оскар-2022" уперше в історії допоможуть визначити глядачі

Глядачі вже встигли ознайомитися з усіма номінантами на кінопремію у 2022 році . Тепер вони зможуть не лише вболівати за фаворитів, а й матимуть шанс підтримати їх своїми голосами.

Оргкомітет "Оскара" заявив, що вперше в історії церемонії з'явиться спеціальна номінація, в якій нагороду отримає фільм, який зібрав найбільший відгук кінофанів.

Make movie history цей рік з #OscarsFanFavorite and #OscarsCheerMoment .



