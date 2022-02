Победителей премии "Оскар-2022" впервые в истории помогут определить зрители

Зрители уже успели ознакомиться со всеми номинантами на кинопремию в 2022 году. Теперь они смогут не только болеть за фаворитов, но и получат шанс поддержать их своими голосами.

Оргкомитет "Оскара" заявил, что впервые в истории церемонии появится специальная номинация, в которой награду получит фильм, собравший наибольший отклик от кинофанов.

Make movie history this year with #OscarsFanFavorite and #OscarsCheerMoment.



Head to https://t.co/HjaTjZfexf for more information. pic.twitter.com/GCPtespLqP