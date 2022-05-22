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Аплодували рекордних 6 хвилин: український фільм "Памфір" підкорив Канський кінофестиваль

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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22 травня, 14:07
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Фільм українського режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука "Памфір" викликав шквал овацій на кінофестивалі Канна – глядачі аплодували стоячи
Український фільм "Памфір" зібрав рекордні оплески у Каннах
Український фільм "Памфір" зібрав рекордні оплески у Каннах / Фото: прес-служба, Скріншот із відео

Цьогорічний Канський фестиваль вийшов дуже особливим для України. Адже окрім кіно там говорили про війну, а відкривав церемонію український президент Володимир Зеленський.

Справжній фурор на кінофестивалі чинив фільм режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука "Памфір". Глядачі аплодували українській кінострічці цілих шість хвилин, що стало рекордом для фестивалю .

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Відео з оваціями з'явилося на офіційній сторінці фільму Facebook.

Дякуємо всім співпродюсерам з чотирьох країн — України, Польщі, Франції та Чилі, та першим глядачам, завдяки емоціям яких команда фільму не змогла втриматися від сліз розчулення. Ці оплески та подяка присвячені Україні! Все буде Україна! – поділився творець фільму.

Сюжет фільму "Памфір"

Памфір – ім'я головного героя картини. Він добрий сім'янин, але доля дає йому випробування – піти з чесного шляху заради своєї сім'ї. Після тривалої відсутності чоловік повертається додому напередодні свята Щедрого вечора. Його син організовує підпал у молитовному домі – тепер батько має загладити провину спадкоємця і стає більш ризикованим шляхом.

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Кадр із фільму "Памфір"

Раніше на Каннському фестивалі французька активістка вибігла оголеною на червону доріжку на підтримку України.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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