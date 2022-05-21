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На Каннському фестивалі оголена активістка вимагала зупинити насильство над українками

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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21 травня, 12:35
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На червону доріжку Канського кінофестивалю вибігла оголена французька активістка з прапором України на грудях та вимагала зупинити насильство над українськими жінками
На фестивалі у Каннах активістка вимагала зупинити насильство над українками
На фестивалі у Каннах активістка вимагала зупинити насильство над українками / Фото: Getty Images

Під час війни в Україні багато світових знаменитостей висловлюють свою підтримку нашому народу, одягаючи на публічні заходи аксесуари з українською символікою. Наприклад, на фестивалі у Каннах зірка "Ігри в кальмара" з'явився з синьо-жовтою хусткою.

Але є й ті, хто хоче максимально привернути увагу світу до жахів, які сьогодні відбуваються в Україні. Так французька активістка SCUM увірвалася на червону доріжку кінофестивалю в оголеному вигляді.

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На грудях у француженки був намальований прапор України, а також напис - Stop Raping Us (Припиніть ґвалтувати нас – англ.). Крім того, ноги, стегна та спідня білизна дівчини були вкриті червоними відбитками рук, що імітують кров.

Французька феміністка вибігла голою на Каннському фестивалі на підтримку жінок України
Французька феміністка вибігла голою на Каннському фестивалі на підтримку жінок України

Одразу ж на феміністку накинулися охоронці – дівчину закутали у плащ та вивели із заходу. Весь цей час вона вигукувала: "Стоп!".

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Активістка SCUM вийшла на червону доріжку фестивалю у Каннах, щоб засудити сексуальне насильство над українськими жінками у контексті війни, – прокоментували вчинок активістки у феміністській організації.

Раніше ми писали, що український кіт Степан із Харкова став володарем престижної премії на блогерському фестивалі в Каннах.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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