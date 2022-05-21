На Каннському фестивалі оголена активістка вимагала зупинити насильство над українками

Під час війни в Україні багато світових знаменитостей висловлюють свою підтримку нашому народу, одягаючи на публічні заходи аксесуари з українською символікою. Наприклад, на фестивалі у Каннах зірка "Ігри в кальмара" з'явився з синьо-жовтою хусткою.
Але є й ті, хто хоче максимально привернути увагу світу до жахів, які сьогодні відбуваються в Україні. Так французька активістка SCUM увірвалася на червону доріжку кінофестивалю в оголеному вигляді.
На грудях у француженки був намальований прапор України, а також напис - Stop Raping Us (Припиніть ґвалтувати нас – англ.). Крім того, ноги, стегна та спідня білизна дівчини були вкриті червоними відбитками рук, що імітують кров.
Одразу ж на феміністку накинулися охоронці – дівчину закутали у плащ та вивели із заходу. Весь цей час вона вигукувала: "Стоп!".
Protester with Ukrainian flag painted на його тілі, що стерті Cannes Film Festival red carpet. Він розрізаний від своїх слів, щоб повідомити слова "STOP RAPING US" на його шлунках.- SBS News (@SBSNews) May 21, 2022
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Активістка SCUM вийшла на червону доріжку фестивалю у Каннах, щоб засудити сексуальне насильство над українськими жінками у контексті війни, – прокоментували вчинок активістки у феміністській організації.
Раніше ми писали, що український кіт Степан із Харкова став володарем престижної премії на блогерському фестивалі в Каннах.
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