На Каннському фестивалі оголена активістка вимагала зупинити насильство над українками

Під час війни в Україні багато світових знаменитостей висловлюють свою підтримку нашому народу, одягаючи на публічні заходи аксесуари з українською символікою. Наприклад, на фестивалі у Каннах зірка "Ігри в кальмара" з'явився з синьо-жовтою хусткою.

Але є й ті, хто хоче максимально привернути увагу світу до жахів, які сьогодні відбуваються в Україні. Так французька активістка SCUM увірвалася на червону доріжку кінофестивалю в оголеному вигляді.

На грудях у француженки був намальований прапор України, а також напис - Stop Raping Us (Припиніть ґвалтувати нас – англ.). Крім того, ноги, стегна та спідня білизна дівчини були вкриті червоними відбитками рук, що імітують кров.

Одразу ж на феміністку накинулися охоронці – дівчину закутали у плащ та вивели із заходу. Весь цей час вона вигукувала: "Стоп!".

