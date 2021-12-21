Саме те, на що чекали фанати. Огляд фільму Людина-павук: Додому шляху нема (без спойлерів)

За перший вікенд триквел від Marvel і Sony Pictures зібрав у прокаті у всьому світі $587 млн і показав третій найкращий старт в історії КВМ

Огляд на фільм Людина-павук: Додому шляху нема/Spider-Man: No Way Home / Фото: Marvel Studios

Завершення трилогії про Людину-павука від Marvel та Sony збирає величезні каси і це цілком виправдано. Після виходу "Месники: Завершення", Spider-Man: No Way Home – найкраще, на що у кінотеатрі можна витратити дві години.

Фільм дуже динамічний, яскравий, наповнений, зворушливий, веселий, а подекуди до сліз сумний. Marvel цього разу якнайкраще перенесли комікс на великий екран, гармонійно поєднавши канони із сучасними стандартами екшен кіно.

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Після провальних "Вічних", новий павучок – як ковток свіжого повітря.

Сюжет "Людина-павук: Додому шляху нема"

Фільм починається з того, чим закінчилася попередня частина – Дж. Джона Джеймсон звинувачує Людину-павука у вбивстві Містеріо, на величезному екрані в центрі Нью-Йорку транслюють відеозапис, в якому Квентін Бек розкриває особистість супергероя.

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Із цього й почалися проблеми Пітера. І не тільки його – наслідки торкнулися найближчих людей Паркера. Зрештою він не придумав нічого кращого, ніж піти до Стівена Стенджа і попросити все виправити. Та стало тільки гірше, а док тепер не хоче мати дітей.

Дитина та Мультивсесвіт

Взагалі вся картина побудована на тому, що Пітер Паркер облажався і повівся як дитина, якою в принципі є. Про це лише на хвилину забуває Доктор Стрендж, адже Людина-павук бився з ним нарівні проти самого Таноса!

Отже ми маємо проблеми з Мультівсесвітом, які у всій красі розкриються в наступному фільмі про містера Доктора.

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Кадр з фільму "Людина-павук: Додому шляху нема" / Фото: Marvel Studios

Незважаючи на те, що Паркер чудово усвідомлює власну роль у своєму світі та розуміє, яка відповідальність лежить на його плечах, він не справляється з підлітковою безпосередністю та імпульсивністю. Зрештою, він хлопець із Квінсу, який щойно закінчив школу :)

Крім того, в ньому є те зерно співчуття та почуття справедливості, яке робить його героєм. Як говорив Тоні Старк, "Якщо без костюму ти – ніхто, то тобі він не потрібен".

Кадр з фільму "Людина-павук: Додому шляху нема" / Фото: instagram.com/marvel

Тож до фіналу "Людина-павук: Додому шляху нема" герой Тома Голланда нарешті дорослішає. Не одразу, але це відбувається.

Фільм чи фансервіс?

Безперечно, Spider-Man: No Way Home орієнтований на фанатів павука. Ще з трейлерів ми дізналися, що у фільмі з'являться Отто Октавіус та Зелений Гоблін із трилогії Сема Реймі, та насправді сюрпризів виявилося ще більше... Їх дуже багато!

Доктор Отто Октавіус в "Людина-павук: Додому шляху нема" / Фото: Marvel Studios

Не буде спойлером, якщо я скажу, що всі мої очікування від фільму виправдалися, і я побачила буквально все, що так хотіла.

Марвел зіграли на ностальгії та знайомій усім історії. Незважаючи на значну кількість персонажів, фільм не перевантажений і не дає нудьгувати. Він наповнений відсилками, камео (!), пасхалками і класними жартами.

Розлом Мультивсесвіту, що точно впливатиме на події нової фази КВМ (про це ми знаємо зі сцен після титрів та серіалів "Ванда/Віжен" та "Локі"), дає шанс персонажам із різних реальностей закрити гештальти, а глядачеві – спостерігати за цим, крадькома пускаючи сльозу.

Кадр із фільму "Людина-павук: Додому шляху нема" / Фото: Marvel Studios

Нова ера павука

Головне, до чого підводить кінцівка фільму, на мій погляд – це новий старий Людина-павук. Пітер Паркер завершує свою трилогію та відходить від "спадщини Старка".

Павук Тома Голланда мав трохи іншу історію, ніж у коміксах або фільмах з Тобі Магуайром, а тепер Marvel дають нам зрозуміти, що цього Пітера виводять на доріжку класичного павука. Це буквально показали в останній сцені, коли Пітер Паркер заселяється у ту саму квартиру...

Кадр з фільму "Людина-павук: Додому шляху нема" / Фото: Marvel Studios

Думка авторки

Я не найбільша фанатка Людини-павука, але Spider-Man: No Way Home вважаю одним із найкращих фільмів Marvel. Частково це через ностальгію, частково – через фансервіс. Та хіба не цього хочеться від такої багатої на події та персонажів франшизи? Кросовер Людина-павук чудово впорався із завданням.

До того ж, павучок чи не єдиний класичний герой, якого залишили у четвертій фазі кіновсесвіту. Він давно відомий глядачеві та викликає теплі почуття.

У підсумку: вражаючий візуал, видовищність, чудовий каст, сльози та переживання, захоплення, гарний гумор та нагадування, що "З великою силою приходить і велика відповідальність".

Моя оцінка: 10/10

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