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Мурашки по шкірі: OLL.TV створив ролик, знятий у місцях бойових дій і бомбосховищі

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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10 травня, 17:24
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Українська стрімінгова платформа запустила новий ролик, аби кожен українець знав – сервіс працює для вас усюди!
Oll.tv зняв ролик «Дивись. Борись. Перемагай»
Oll.tv зняв ролик «Дивись. Борись. Перемагай» / Фото: oll.tv

До уваги глядачів актуальні новини Всеукраїнського марафону, освітні програми для школярів та малят, фільми, серіали, мультфільми, футбольні матчі та документальні стрічки. OLL.TV поруч, де б ти не був.

Все змінилось. Звичайно, змінилась і ситуація зі користуванням послугами, – говорить маркетинг-директор OLL.TV Юрій Коломієць. – Якщо до війни більшість користувачів дивились телебачення вдома, то зараз потреби змістились в сторону доступності сервісу в різних умовах. Наша місія —надавати вільний доступ до контенту, де б не перебував наш користувач: в дорозі, сховищі, тимчасовій домівці в Україні чи за кордоном. Саме це ми і захотіли передати у нашому ролику.

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Ідею та скрипт ролика команда платформи розробляла самостійно. А до зйомок підключили продакшн Lytvynenko Films, який вже займався креативом візуальних та емоційних рішень.

У відео такого характеру завжди важливі справжні емоції, – розповідає Євген Литвиненко, продюсер Lytvynenko Films. – Тож ми робили ставку саме на це – шукали в кожній мізансцені додаткові деталі, які яскраво та по-справжньому будуть характеризувати ту чи іншу ситуацію.

Скріншот: YouTube

Наприклад, всі знають, що більшість людей, які вимушені були покинути свої домівки через бойові дії, переїхали в західну частину України. Саме там ми зняли два епізоди: люди їдуть на автобусі та пункт тимчасового прихистку у школі. Зробили акцент на малих дітях, адже їм дуже важко переживати те, що відбувається. В сцені в бомбосховищі є кадр з собачкою – він теж не випадково присутній в ролику. Тваринки – це члени родини, вони також багато страждають. Кожна люди намагається врятувати свого чотириногого друга – і це теж дуже емоційна складова.

Цікаво, що всі локації виконували в ролику ту саму роль, що і в реальності: в школі та сусідньому дитсадочку жили біженці, в підземному паркінгу Києва переховувалися люди під час бомбардувань, землянка з окопами розташована в Київській області в зоні, де були запеклі бої.

Зйомки тривали 2 дні. Складнощі виникли на етапі виробництва, яке тривало 20 днів. Більше часу, ніж зазвичай, витрачалось на логістичні процеси та збір знімальної техніки, адже через воєнні дії більшість обладнання було вивезено за кордон та в західну частину України. Втім, результат виявився того вартий.

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Все буде Україна!

Нагадаємо, OLL.TV відкрив уже понад 50 телеканалів у вільному доступі в Україні та за кордоном.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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